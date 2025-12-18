Réformes des retraites: accord sur de nouvelles méthodes de travail entre syndicats et gouvernement

Les représentants de la Confédération démocratique du travail (CDT), de l’Union marocaine du travail (UMT) et de l’Union générale des travailleurs du Maroc (UGTM), ainsi que ceux de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), sont d’accord sur un point, à savoir qu’il faut d’abord diagnostiquer les maux de chaque caisse de retraite afin de lui trouver le remède le plus efficace. Il s’agit, selon le quotidien Assabah du vendredi 19 décembre, «pour ces deux partenaires sociaux, d’éviter de retomber dans des propositions stériles et irréalisables qui ont jusqu’ici retardé toute avancée dans la réforme du système de retraites».

Après de longs échanges avec la représentante du gouvernement à cette réunion, Nadia Fettah, ministre de l’Économie et des Finances, il a été convenu de tenir prochainement différentes réunions au siège de chaque caisse de retraites, l’objectif étant de travailler, dans chaque cas, sur les documents, données et chiffres réels, et non sur des déclarations politiciennes ou doctrinales.

Ainsi, il a été décidé que la Commission technique chargée de la réforme du système de retraites se réunira en premier lieu avec le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale et ses principaux collaborateurs, en vue de diagnostiquer avec précision la situation de cette caisse. Assabah rappelle «qu’un bureau d’études a déjà esquissé plusieurs scénarios de réformes pour la CNSS, tous rejetés par les syndicats, qui ont qualifié les recommandations du bureau d’études de triangle maudit, car il propose de relever l’âge de la retraite à 65 ans dans le privé et le public, tout en augmentant les cotisations des salariés et en abaissant les retraites versées aux fonctionnaires».

Ces propositions faites par ce bureau d’études étaient en réalité basées, contrairement à ce qu’a toujours affirmé le gouvernement, mais comme ont pu le confirmer les syndicats, documents à l’appui, sur le clonage pur et simple d’études réalisées dans des pays développés dont la situation n’a rien à voir avec celle du Maroc.

Cependant, et en vue d’assurer la réussite de la nouvelle méthode de travail, les syndicats ont exigé du gouvernement de faire preuve de transparence en leur livrant, à chaque réunion future et en fonction de la caisse à diagnostiquer, tous les documents qu’ils jugent indispensables à consulter pour l’esquisse de solutions efficaces.