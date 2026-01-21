Recherché par Interpol, un Français arrêté à l’aéroport de Marrakech

Les éléments de la Sûreté nationale opérant à l’aéroport Marrakech-Menara ont interpellé hier, mardi 20 janvier, un ressortissant français de 32 ans, suspecté d’implication dans des faits de faux et d’usage de faux, ainsi que dans des activités liées au trafic international de stupéfiants et de substances psychotropes.

L’arrestation du suspect a été effectuée par la police des frontières alors qu’il se trouvait en possession et faisait usage d’un passeport falsifié. Les investigations techniques réalisées ultérieurement sur son téléphone portable ont mis en évidence des éléments numériques suggérant son implication dans ce trafic.

Les vérifications effectuées via la base de données d’Interpol ont révélé que le mis en cause faisait l’objet d’un avis de recherche international, matérialisé par une notice rouge émise à la demande du Bureau central national de Paris, en vue de l’exécution d’une condamnation judiciaire prononcée à son encontre pour des faits d’enlèvement et de séquestration avec violence, dans un contexte de règlements de comptes entre réseaux narcotrafiquants.

Le suspect a été placé en garde à vue dans le cadre de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent, afin de déterminer l’ensemble des circonstances de cette affaire et d’identifier précisément les actes criminels qui lui sont reprochés.

Dans ce cadre, le Bureau central national d’Interpol à Rabat, relevant de la Direction générale de la sûreté nationale, a été chargé de notifier les autorités françaises de son interpellation, en vue de la transmission du dossier relatif à la procédure d’extradition.