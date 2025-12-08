Société

Réaménagement de l’échangeur Mohammedia Ouest–Aïn Harrouda: un chantier stratégique achevé en un temps record

L'échangeur Mohammedia Ouest–Aïn Harrouda. (S.Bouchrit/Le360)

Le réaménagement de l’échangeur Mohammedia Ouest–Aïn Harrouda, l’un des axes les plus fréquentés du pays, marque une avancée majeure pour la mobilité dans la région du Grand Casablanca. Réalisé par ADM Infrastructures dans des délais records, ce chantier stratégique a permis de supprimer l’ensemble des points de croisement, d’accroître significativement la capacité de circulation et de renforcer la fluidité des liaisons entre les principaux pôles du Royaume.

Par Fatima El Karzabi et Said Bouchrite
Le 08/12/2025 à 19h07

Le tronçon autoroutier reliant Mohammedia Ouest à Aïn Harrouda, l’un des axes les plus fréquentés du réseau national, vient de faire l’objet d’un vaste réaménagement piloté par ADM Infrastructures. Considéré comme l’un des chantiers majeurs du Grand Casablanca, le projet vise à fluidifier durablement la circulation sur un segment névralgique, au carrefour des échanges entre le Nord, le Sud, l’Est et l’Ouest du pays. «C’est l’un des grands projets structurants de la région du Grand Casablanca, car il concerne le réaménagement d’un tronçon stratégique où le trafic est particulièrement dense», souligne Ouahib Mesbahi, responsable du projet chez ADM Infrastructures.

Face à la pression croissante exercée sur cet axe, ADM a revu l’intégralité du schéma d’aménagement, avec un objectif clair: supprimer les points de croisement, résorber les congestions récurrentes et accroître la capacité de circulation.

«Nous avons atteint ces objectifs en élargissant l’autoroute et en intégrant de nouvelles voies», affirme M. Mesbahi. Le résultat est notable: huit voies sont désormais dédiées aux automobilistes venant de Rabat et de Mohammedia en direction de l’autoroute urbaine et de la rocade de Casablanca, tandis que sept voies sont ouvertes à ceux quittant Casablanca vers Mohammedia et Rabat.

Le projet a également nécessité la réalisation de plusieurs ouvrages d’art — ponts, passages supérieurs et inférieurs — permettant de supprimer totalement les croisements à niveau et d’assurer une circulation continue.

Parmi les réalisations majeures du chantier figure l’édification d’un échangeur aérien au niveau du carrefour de la zone industrielle de Mohammedia. «Cet ouvrage a largement contribué à accroître la capacité du carrefour et de l’échangeur Mohammedia Ouest», souligne le responsable.

Autre avancée structurante: la création d’une liaison directe entre l’autoroute urbaine et l’autoroute périphérique de Casablanca, qui facilite sensiblement les déplacements des usagers quittant Casablanca en direction du Sud du Maroc.

Doté d’un budget global de 750 millions de dirhams, le réaménagement a été mené à un rythme exceptionnel. «Nous avons livré ce projet en seulement 12 mois, au lieu des 22 mois initialement prévus», se félicite Ouahib Mesbahi.

Avec cette modernisation, ADM Infrastructures signe l’une de ses réalisations les plus ambitieuses, offrant une fluidité inédite sur un axe vital pour la mobilité nationale.

Par Fatima El Karzabi et Said Bouchrite
Le 08/12/2025 à 19h07
