Réaménagement de Jemaa El-Fna: les vendeurs de plantes relocalisés

Les vendeurs de menthe et de plantes de Jemaa El-Fna déplacés à Arset El Bilk. (M.Marfouk/Le360)

Les travaux d’aménagement de la Place Jemaa El-Fna ont débuté à Marrakech, ce qui a entraîné le déplacement temporaire des vendeurs de plantes et de menthe vers l’espace Arsat El Bilk. Cette mesure vise à libérer le terrain pour les travaux tout en assurant le maintien de l’activité habituelle de la place.

Le processus d’aménagement se déroulera en trois phases, chacune d’une durée de deux mois. Le projet de réhabilitation est doté d’un budget d’environ 115 millions de dirhams. Les travaux devraient s’étendre sur sept mois, avec une fin estimée aux alentours d’octobre 2025. Cette approche est adoptée pour éviter tout impact négatif sur l’activité économique des acteurs de la place.

Déplacés temporairement vers Arset El Bilk, les vendeurs de plantes aromatiques et de menthe de la place Jemaa El-Fna espèrent retrouver leurs emplacements une fois les travaux achevés. Tout en saluant l’objectif d’amélioration de ce site emblématique, ils ont exprimé le souhait de voir émerger des échoppes mieux organisées, mettant en valeur leurs produits dans le respect de l’âme historique du lieu. «Nous espérons disposer de jolies échoppes qui valoriseraient notre savoir-faire et attireraient davantage de visiteurs», confie l’un d’eux à Le360.

Lire aussi : Marrakech: pour 115 millions de dirhams, la place Jemaa El-Fna s’offre un grand lifting

Ce chantier s’inscrit dans un vaste programme de réhabilitation des infrastructures de la place Jemaa El-Fna, joyau touristique et culturel au cœur de Marrakech. Objectif: améliorer les conditions d’accueil des visiteurs et de travail pour les acteurs de la place, qui attire chaque jour des milliers de personnes venues du Maroc et d’ailleurs.