Marrakech célèbre les arts populaires du 3 au 7 juillet

Du 3 au 7 juillet 2025, Marrakech sera le théâtre de la 54ème édition du Festival national des arts populaires. Cette année, les douze régions du Maroc seront représentées à travers leurs troupes folkloriques, venues partager leurs chants et leurs danses. Les Ahwachs des Atlas, les Gnaouas du Sud et du Centre, ainsi que les Reggadas de l’Oriental seront au rendez-vous pour transmettre leur histoire et leur culture.

Le festival met en avant les chants traditionnels, les récits populaires et les danses ancrées dans la mémoire collective. Chants de noces, poèmes d’exil, psalmodies de transe et berceuses font partie des expressions qui seront présentées.

Le Palais Bahia, connu pour son architecture remarquable, accueillera les grandes soirées et la Nuit des Stars.

Saïda Charaf sera l’invitée d’honneur. Elle interprétera plusieurs titres en hommage à sa carrière et à la culture marocaine.