Ramadan en entreprise: «Le Maroc détient un modèle managérial qu’il n’ose pas encore revendiquer», selon Youssef Harouchi

Pour Le360, Youssef Harouchi, cofondateur du Cercle de l’innovation, livre une lecture stratégique et opérationnelle de cette période singulière. Son analyse tranche avec les discours convenus sur la «baisse de régime» supposée des équipes. «Le Ramadan ne crée pas les fragilités organisationnelles, il les révèle», affirme-t-il d’emblée.

La première question est souvent la plus sensible: la baisse d’énergie en journée affecte-t-elle réellement la performance? Youssef Harouchi ne minimise pas l’impact physiologique. «Oui, l’impact est réel. La glycémie chute, la concentration se dégrade entre 14h et 17h. C’est un fait biologique.» Mais il refuse d’en faire une fatalité. «Ce constat n’est pas une excuse, c’est un paramètre à intégrer.»

Il cite l’exemple d’une entreprise industrielle casablancaise qui, loin de subir le mois sacré, a maintenu un taux de non-conformité zéro pendant le Ramadan. Comment? «En repositionnant ses contrôles qualité en matinée. Aucun investissement, aucune réorganisation lourde. Juste de l’intelligence organisationnelle.» Pour lui, la clé réside dans la capacité à adapter les processus aux rythmes biologiques réels des équipes. «Les organisations qui souffrent pendant le Ramadan souffrent toute l’année. Le mois agit comme un stress test.»

Lire aussi : Pas de baisse de productivité pendant le Ramadan?

Cette lecture invite à déplacer le débat. Plutôt que d’opposer empathie et stratégie dans la répartition des tâches, Youssef Harouchi plaide pour une convergence des deux. «Cette opposition me paraît dangereuse. Elle autorise les managers à choisir leur camp alors qu’il n’y a qu’un seul camp: celui de la performance durable.»

Il évoque une entreprise marocaine qu’il a accompagnée et qui a instauré deux règles simples durant le Ramadan: aucune décision stratégique après 15h et un reporting réduit à trois indicateurs essentiels. «Résultat: projets livrés, taux d’erreur stable, équipes préservées.» Pour lui, il ne s’agit ni de bienveillance naïve ni de rigidité gestionnaire. «Ce n’est pas de la bienveillance, c’est de la précision managériale.»

La vraie question, insiste-t-il, est ailleurs: «Êtes-vous capable de piloter par objectifs plutôt que par présence?» Dans de nombreuses organisations marocaines, la culture du présentéisme reste dominante. Le Ramadan, en compressant les horaires et en modifiant les rythmes, oblige à repenser ce paradigme. «C’est ça, le management adulte», tranche-t-il.

Au-delà des heures de bureau, les obligations sociales du soir pèsent également sur l’engagement. Ftour familial, prières, visites, vie communautaire: le temps personnel devient central. Cette dimension modifie-t-elle durablement l’implication des collaborateurs? Youssef Harouchi renverse la perspective. «Ce qui démotive durablement un collaborateur, ce n’est pas la fatigue. C’est l’invisibilité.»

Fatigue physiologique, cohésion stratégique

Il raconte avoir vu des talents quitter leur entreprise non pas à cause du Ramadan, mais parce qu’un manager planifiait des réunions à 20h «comme si le ftour n’existait pas». Le signal envoyé est alors destructeur. «Le message implicite est dévastateur: ta vie hors de l’entreprise ne compte pas.» À l’inverse, les organisations qui reconnaissent explicitement la réalité du Ramadan, qui adaptent leurs plannings et respectent les rythmes sociaux, «construisent une loyauté authentique, celle qui résiste aux offres concurrentes».

Le Ramadan fragilise-t-il ou renforce-t-il l’intelligence collective? «Les deux, selon la maturité du management», répond-il sans hésiter. La fatigue peut éroder la créativité, accentuer les irritabilités et fragiliser les dynamiques d’équipe. Les tensions latentes peuvent s’exacerber lorsque les ressources physiques diminuent.

Mais le mois sacré génère aussi un phénomène rare. «Il crée une synchronisation émotionnelle totale. Même rythme, mêmes privations, même ftour.»

Cette expérience commune, souligne-t-il, constitue «un terreau de confiance organique puissant». Là où les entreprises investissent des budgets conséquents dans des séminaires de cohésion, le Ramadan offre une forme de cohérence vécue au quotidien. À condition, toutefois, que le management sache la canaliser et éviter que la fatigue ne se transforme en crispation.

Lire aussi : Allo Docteur! (EP7). Ramadan: à partir de quel état de santé faut-il dispenser une personne âgée du jeûne?

Reste la question cruciale de la mesure. Comment évaluer concrètement l’impact du Ramadan sur la performance? «Ce que vous ne mesurez pas, vous ne pouvez pas le piloter», rappelle Youssef Harouchi. Selon lui, la démarche doit commencer avant même le début du mois sacré. «Il faut établir des lignes de base: délais de traitement, taux d’erreur, vélocité des équipes, satisfaction client.»

La comparaison sur les quatre semaines du Ramadan permet alors une analyse factuelle, loin des impressions subjectives. Dans certains centres de relation client au Maroc, explique-t-il, les indicateurs sont suivis quasi en temps réel, permettant des ajustements rapides. «Ce qui peut manquer au Maroc, ce n’est pas la donnée. C’est la culture de l’analyse objective.»

Il pointe un travers fréquent: «On commente le Ramadan dans les couloirs. On ne le pilote pas dans les tableaux de bord.» Ce passage du commentaire informel au pilotage structuré constitue, selon lui, «le marqueur de la vraie maturité opérationnelle».

De la contrainte à la transformation

Des exemples concrets existent pourtant dans le tissu économique marocain. Certaines entreprises reconfigurent leurs shifts en trois rotations plus courtes, intégrant des plages de récupération. «Résultat: satisfaction client en hausse, contre toute attente.» Dans la grande distribution, des enseignes anticipent dès janvier leurs négociations fournisseurs pour neutraliser les aléas logistiques du mois.

Ce qui distingue ces organisations, analyse-t-il, c’est leur état d’esprit. «Elles ne gèrent plus une contrainte annuelle. Elles exploitent une opportunité de réinvention cyclique.» Le Ramadan devient alors un laboratoire organisationnel, un moment d’expérimentation contrôlée. «Le modèle existe. Il attend d’être formalisé, documenté, partagé entre pairs.»

Peut-il, dès lors, devenir un moment stratégique de transformation? Youssef Harouchi répond sans détour: «C’est une conviction que je défends sans réserve.» Le changement, rappelle-t-il, ne s’installe jamais dans le confort. «Il naît de la contrainte, de la nécessité de faire autrement.» Le Ramadan crée cette urgence réelle que tant de dirigeants tentent de simuler lors de séminaires stratégiques.

Lire aussi : Ramadan: quand la consommation dévore l’épargne des ménages

Il évoque le cas d’une PME marocaine qui a testé, durant le Ramadan, des équipes plus autonomes. Les managers de proximité ont été autorisés à prendre des décisions habituellement réservées à la direction. «Six mois plus tard, le dispositif était pérennisé.» En trente jours, la contrainte a accompli ce que deux ans de formations n’avaient pas réussi à ancrer durablement.

Cette perspective ouvre un débat plus large: peut-on parler d’un modèle marocain de management en période spirituelle? Pour Youssef Harouchi, la réponse est affirmative. «Ce modèle existe et il est temps que le Maroc ait l’audace de le revendiquer.»

Dans un univers où les théories managériales dominantes proviennent encore majoritairement de campus anglo-saxons, le Maroc disposerait d’un atout singulier, «une capacité collective à performer sous contrainte partagée, ancrée dans une culture millénaire de résilience». Le défi, selon lui, consiste à passer de l’adaptation intuitive à un modèle structuré et assumé.

Pour Youssef Harouchi, la maturité d’une entreprise se mesure à sa capacité à transformer cette période en levier. «Le Ramadan est un révélateur de cohérence. Si vos processus sont clairs, vos objectifs alignés et votre culture orientée résultats, vous ne subirez pas le mois. Vous l’utiliserez.»