Société

Rabat: l’Université Mohammed V célèbre ses 500 lauréats de la saison 2025-2026

Lors de la cérémonie de célébration des 500 lauréats de la saison 2025-2026 issus de différentes filières de l’Université Mohammed V de Rabat, mardi 14 juillet 2026. (Y.Mannan/Le360)

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 14/07/2026 à 21h21

VidéoL’Université Mohammed V de Rabat a célébré, ce mardi, ses 500 lauréats issus de différentes filières au titre de la saison universitaire 2025-2026. La cérémonie, co-présidée par le ministre de l’Enseignement supérieur, Azzedine El Midaoui, et le président de l’UM5, Mohamed Rhachi, a mis à l’honneur l’excellence, l’effort et le rôle de l’université dans la formation des compétences nationales.

L’Université Mohammed V de Rabat a célébré en grande pompe, ce mardi, ses 500 lauréats issus de différentes filières, inscrits dans le cadre de la saison universitaire 2025-2026.

La cérémonie a été co-présidée par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, Azzedine El Midaoui, et le président de l’UM5, Mohamed Rhachi, en présence de nombreux académiciens, enseignants, responsables universitaires et étudiants issus de diverses disciplines.

À cette occasion, le ministre, ancien président de l’Université Ibn Tofaïl de Kénitra, a salué les efforts fournis par les étudiants et les établissements universitaires pour diffuser le savoir, transmettre les connaissances et accompagner la formation des compétences.

Dans une allocution, le président de l’UM5 a rappelé que son institution célèbre traditionnellement, chaque année, cet événement consacré à ses lauréats. «Cette culture a fait de l’Université Mohammed V une institution qui accorde toute la reconnaissance et la valeur nécessaires à la culture du travail, de l’effort et de l’excellence, à la hauteur de ce que mérite l’université ainsi que l’ensemble des intervenants, en particulier ses étudiants et ses lauréats», a-t-il affirmé.

Mohamed Rhachi a ajouté qu’il faut être fier de ces promotions successives, qui témoignent, selon lui, de la vitalité de l’université et de son rôle dans l’accompagnement des mutations du pays.

Lire aussi : Rabat. Université Mohammed V: passation des consignes au nouveau doyen de la faculté des sciences juridiques

Le président de l’UM5 a également remercié «l’ensemble des enseignants, du personnel administratif et des partenaires qui ne ménagent aucun effort et mettent tout ce qu’ils possèdent» au service de l’université, de ses étudiants et de ses missions académiques.

Il a, en outre, replacé ces résultats dans le cadre du plan de développement de l’université pour la période 2024-2028, lequel s’aligne sur les grandes orientations du pays sous la conduite éclairée du roi Mohammed VI.

Selon Mohamed Rhachi, l’université marocaine est «bel et bien présente, de par son influence et son poids». Ses étudiants et ses lauréats, a-t-il souligné, sont au service de la Nation, appelés à contribuer à l’élévation des standards et à répondre aux exigences économiques, sociales et environnementales du pays.

À travers cette cérémonie, l’Université Mohammed V de Rabat a voulu célébrer bien plus qu’une promotion de lauréats. Elle a réaffirmé son rôle dans la formation des compétences, la promotion de l’excellence et l’accompagnement des grandes priorités nationales.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 14/07/2026 à 21h21
#Université Mohammed V#ministère de l'Enseignement supérieur#Rabat#kénitra#Universités

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