Rabat: interpellation d’un ressortissant subsaharien pour un homicide volontaire commis à Dakhla

Selon un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de la ville de Rabat ont interpellé, sur la base d’informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), un ressortissant subsaharien en situation irrégulière au Maroc, pour son implication présumée dans une affaire d’homicide volontaire suivi d’un vol commis à l’encontre d’une ressortissante subsaharienne.

Les services de police judiciaire de Dakhla avaient entamé, vendredi dernier, les procédures de constatation du cadavre d’une ressortissante étrangère en situation illégale au Maroc, découvert dans une maison louée au quartier «Al Ghofran» et portant des traces d’agression physique à l’aide d’un objet contondant, ajoute la même source, précisant que les recherches et investigations menées ont permis l’identification et l’interpellation du suspect à Rabat.

Les premiers éléments de l’enquête indiquent que ce crime serait dû à un différend autour des frais de location d’une chambre chez la victime, qui s’est transformé en un homicide volontaire suivi du vol du téléphone de la victime et d’une somme d’argent, relève le communiqué.

Le prévenu a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête menée par le service régional de la police judiciaire de Dakhla, sous la supervision du parquet compétent, afin de déterminer les tenants et aboutissants de cette affaire.