Rabat: interpellation de deux individus pour leur implication présumée dans un trafic de psychotropes

Le suspect principal et son accompagnatrice ont été arrêtés au niveau de la route de Al Marsa à Rabat, immédiatement après leur arrivée à moto en provenance d’une ville du nord du Maroc en flagrant délit de possession de 1.900 comprimés d’ecstasy et d’une somme d’argent soupçonnée d’être le butin d’un trafic illicite de psychotropes, a-t-on indiqué de source sécuritaire.

Le mis en cause a été placé en garde à vue tandis que la personne qui l’accompagnait a été placée sous surveillance policière, pour les besoins de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent en vue de déterminer les tenants et les aboutissants de cette affaire, identifier la source et les routes de trafic de ces cargaisons illicites ainsi que l’identification et l’interpellation des autres personnes ayant participé ou pris part à cette activité criminelle.