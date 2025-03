Rabat: des caméras intelligentes pour renforcer la sécurité publique

La ville de Rabat s’apprête à inaugurer un projet ambitieux qui marque un tournant dans la gestion de la sécurité urbaine et de la surveillance publique.

Ce projet, qui consiste en l’installation d’un réseau moderne de caméras de surveillance équipées de technologies avancées telles que l’intelligence artificielle (IA) et deep learning vise à améliorer la sécurité publique tout en optimisant la gestion de l’ordre urbain.

Le projet, écrit le quotidien Assabah dans son édition du mardi 18 mars, devrait être finalisé avant la fin de l’année en cours et représente une véritable avancée dans le domaine de la vidéosurveillance intelligente.

L’une des particularités de ce projet réside dans l’utilisation de caméras dotées de capacités de reconnaissance faciale et de lecture automatique des plaques d’immatriculation.

Ces technologies permettront non seulement une surveillance en temps réel des espaces publics, mais également une analyse immédiate des données recueillies, permettant ainsi aux autorités compétentes de réagir rapidement et efficacement à tout incident ou menace potentiel.

«L’objectif est de faciliter la prise de décision en temps réel, garantissant une intervention rapide et une gestion plus réactive des situations de crise», écrit-on.

«Ce projet innovant ne se limite pas à la simple installation de caméras de surveillance», a-t-on aussi écrit.

En effet, il a pour ambition de transformer la manière dont la sécurité est gérée dans la capitale en permettant une surveillance plus précise et plus vaste.

Grâce à l’intégration de systèmes d’IA et de capteurs sophistiqués, les caméras seront capables de détecter des comportements suspects, de suivre des véhicules en temps réel, et même d’identifier des individus dans des lieux publics.

En plus de renforcer la sécurité contre les menaces externes, ce système de vidéosurveillance promet également de contribuer à la lutte contre la criminalité urbaine en réduisant les taux de délinquance grâce à la dissuasion et à l’identification rapide des criminels.

Parallèlement, l’un des avantages les plus notables de ce projet réside dans l’amélioration de la gestion du trafic.

Les caméras intelligentes seront en mesure de suivre les déplacements des véhicules, d’identifier les infractions de circulation et d’optimiser la fluidité du trafic.

«Cela permettra non seulement d’améliorer la sécurité routière mais aussi de mieux gérer les embouteillages et les points de congestion dans les zones urbaines», écrit-on encore.

Le projet a été attribué à deux entreprises spécialisées dans le domaine de la sécurité, qui ont remporté des contrats pour installer des équipements de surveillance dans différentes zones de la ville.

L’investissement total dans ce projet s’élève à 100 millions de dirhams, une somme destinée à équiper les rues de Rabat de technologies de surveillance de pointe, précise Assabah.

Les caméras installées seront capables de lire automatiquement les plaques d’immatriculation des véhicules, de reconnaître les visages des individus et de suivre les déplacements des personnes ou des véhicules suspects.

Le projet a été divisé en deux grandes étapes. La première concerne la mise en place des centres de commande et des centres de données.

Ces centres, répartis sur deux sites principaux, permettent de centraliser la gestion et l’analyse des données recueillies par les caméras.

De plus, des centres de données conformes aux normes internationales seront installés afin de garantir une infrastructure à la fois sécurisée et hautement performante.

Ces centres joueront un rôle crucial dans la gestion de l’ensemble du système, assurant une gestion efficace et une analyse des informations en temps réel.

La seconde étape du projet consiste en le déploiement du système de vidéosurveillance, proprement dit.

Celui-ci comprend l’installation de plusieurs types de caméras intelligentes, telles que des caméras panoramiques à angles variables (PTZ), des caméras de reconnaissance faciale et des caméras longues-portées permettant de couvrir des zones étendues et de surveiller les espaces publics de manière continue.

Ce système garantira une couverture sécuritaire 24h/24 et 7j/7, renforçant ainsi le sentiment de sécurité des habitants de Rabat.