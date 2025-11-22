Société

Rabat: création d’un Réseau national des médecins contre la peine de mort

A Rabat, le Réseau national des médecins contre la peine de mort vient d'être créé.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 22/11/2025 à 17h42

VidéoUn groupe de médecins vient de créer à Rabat un réseau national contre la peine de mort. Il appelle l’Exécutif marocain à signer le deuxième protocole mondial de l’ONU relatif à l’abolition de la peine capitale.

Un groupe d’une vingtaine de médecins vient de fonder à Rabat le Réseau national des médecins contre la peine de mort. Leur objectif est d’exhorter le gouvernement marocain à signer le deuxième protocole mondial de l’ONU visant l’abolition de la peine capitale.

Ce réseau a été créé lors d’une assemblée constitutive présidée par les docteurs Omar Benamro et Mohammed Nachnach, ancien président de l’OMDH, et avec la participation d’Aberrahim Jamai, président du Réseau des avocats contre la peine de mort au Maroc.

Après avoir adopté le statut et le règlement du réseau, la réunion constitutive a désigné un comité de sept personnes pour assurer la présidence provisoire. Cette instance collégiale est chargée de préparer le premier congrès du réseau.

Durant son intervention, Abderrahim Jamai a souligné que le nouveau réseau des médecins est la huitième association à militer contre la peine capitale au Maroc, rejoignant notamment les réseaux des parlementaires, de la presse et des avocats. Après avoir demandé aux autorités de signer le deuxième protocole d’abolition, il a rappelé que le Maroc applique un moratoire sur les exécutions depuis 1992.

De son côté, Mohammed Nachnach s’est félicité de la création de cette association par des médecins, rappelant que le droit à la vie est garanti par la Constitution.

Il est également important de noter que le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) appelle régulièrement le Parlement à abolir définitivement la peine de mort en la retirant du Code pénal.

#Peine de mort#Justice#Droits de l'homme#ONU#médecins

