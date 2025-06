Quand le Hajj fait tourner l’événementiel

Après l’accomplissement du devoir spirituel, les hajj et hajjates marocain(e)s regagnent le Royaume, selon le programme mis en place par les autorités compétentes.

Leur retour est fêté par la famille, les proches et les amis avec l’organisation de cérémonies d’accueil marquées par des soirées agrémentées de louanges prophétiques, de récitations coraniques et d’autres traditions, propres à chaque région du Royaume.

Auparavant, tout le circuit organisationnel de la cérémonie était pris en charge par la famille du pèlerin mais, aujourd’hui, la donne a changé.

En effet, les choses organisationnelles sont désormais confiées à des traiteurs professionnels spécialisés dans les événements religieux, en contrepartie d’une somme d’argent qui dépend du menu offert, en plus d’autres prestations, rapporte le quotidien Assabah dans son édition de ce jeudi 19 juin.

Ainsi, explique le quotidien, «ces traiteurs adaptent leurs formules à l’occasion pour répondre à toutes les demandes et satisfaire tous les goûts, en proposant des packs du Hajj dont les prix oscillent entre 3.000 et 6.000 dirhams».

Dans une déclaration au quotidien, un traiteur, basé à Salé, indique que «chaque professionnel propose des formules qui pourraient répondre à tous les budgets et à tous les goûts, allant de la cérémonie d’accueil, l’installation et la décoration, jusqu’aux fins détails, en passant par les plats principaux, selon les budgets de chaque famille».

Les packs proposés, poursuit la même source, comprennent des tables avec une pastilla au poisson, ou au poulet, avec des options pour satisfaire tous les goûts, et un demi-mouton cuit et découpé selon la tradition marocaine, en plus des légumes et des fruits.

Les cérémonies d’accueil sont également incluses dans les packs, avec des options de dattes fraîches, du lait, en plus des fruits secs et des jus.

Ces fêtes de retour de pèlerinage, fait remarquer enfin le quotidien, sont mises à profit, dans certains cas, par des traiteurs avides de gain, qui manipulent les menus pour élargir leurs marges de bénéfice.