Pyrotechnie: saisie à Oujda de 62.450 pétards et feux d’artifice de contrebande

Les pétards et feux d’artifice, stockés dans 154 boîtes, ont été saisis à l’intérieur du domicile d’un individu qui a été interpellé et placé en garde à vue à la disposition de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent, apprend-on de source sécuritaire.

Cette opération intervient dans le cadre des efforts continus déployés par l’ensemble des services de sûreté à l’échelle nationale, dans le but de lutter et d’interdire le stockage et la commercialisation de pétards et de feux d’artifice de contrebande, qui présentent un extrême et sérieux danger pour la sécurité des citoyens et de leurs biens, selon la même source.