Casablanca: saisie de plus de 1,4 million d’unités de pétards et de feux d’artifice

Un lot de plus de 1,4 million d’unités de pétards et feux d’artifice de contrebande a été saisi, samedi 15 juillet 2023, à Casablanca.

Les éléments de la brigade antigang de la préfecture de police de Casablanca, ont interpellé, en étroite collaboration avec les éléments de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), aux premières heures de ce matin, deux personnes, âgées de 37 et 38 ans, aux antécédents judiciaires, soupçonnées d’être impliquées dans une affaire de possession et de distribution de pétards et de feux d’artifice.

Les suspects ont été appréhendés lors d’opérations sécuritaires menées à Sidi Bernoussi et à Moulay Rachid, à Casablanca, immédiatement après leur arrivée à bord de deux véhicules utilitaires en provenance d’une ville du nord du Royaume.

#مكافحة_ترويج_الشهب_النارية

الدار البيضاء..حجز 1.485.340 وحدة من المفرقعات والشهب النارية المهربة التي تشكل خطرا على أمن الأشخاص والممتلكات، في عملية مشتركة بين المصلحة الولائية للشرطة القضائية ومصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. pic.twitter.com/CFgEvYPS4W — DGSN MAROC (@DGSN_MAROC) July 15, 2023

Lors du contrôle, les forces de l’ordre ont découvert en leur possession un total de 1.485.340 unités de pétards et feux d’artifice de contrebande, parmi lesquels certains sont extrêmement dangereux et ont été utilisés pour commettre des agressions physiques graves.

Lire aussi : Casablanca: la police saisit 2.100 pétards dont certains extrêmement dangereux

Les perquisitions ont également abouti à la saisie de faux papiers d’identité, de téléphones portables et de sommes d’argent suspectées d’être le produit de cette activité criminelle.

Les deux mis en cause ont été placés en garde à vue pour les besoins de l’enquête menée sous la supervision du parquet.