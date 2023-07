Casablanca: saisie de plus de 86.000 unités de pétards et de feux d’artifice

Un individu âgé de 19 ans a été interpellé, dans la soirée du mardi 18 juillet à Casablanca, par les éléments de la police relevant du district de sûreté de Ben M’Sick, en flagrant délit de possession et de commercialisation d’un lot de 86.400 unités de pétards et de feux d’artifice de contrebande.

Le suspect a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, afin de déterminer les tenants et aboutissants de cette affaire et identifier tous les itinéraires de contrebande et de stockage de ces matières dangereuses.

#مكافحة_ترويج_الشهب

الدار البيضاء..عملية أمنية تسفر عن حجز 86.400 وحدة من المفرقعات النارية المهربة التي تشكل خطرا على أمن الأشخاص والممتلكات. pic.twitter.com/wOLORMrR9F — DGSN MAROC (@DGSN_MAROC) July 18, 2023

Cette opération s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par les services de la DGSN, à l’approche de la fête de la Achoura, pour lutter contre la contrebande et la commercialisation de pétards, de feux d’artifice et autres produits pyrotechniques représentant un danger pour la sécurité des personnes et des biens.