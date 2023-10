Punaises de lit: le Maroc verrouille le système de riposte

Le sujet fait polémique dans l’hexagone depuis quelques semaines. Il est pris très au sérieux au Maroc. Le Royaume a, en effet, mis en place un dispositif très strict afin de contrer tout risque potentiel d’une «importation» de punaises de lit. Ces dernières font des ravages actuellement en Europe, et particulièrement en France, et le Maroc met en œuvre pour que leur prolifération ne l’atteigne pas.

Dans son édition du lundi 9 octobre, Assabah rapporte que le ministre de la Santé vient d’envoyer une circulaire à l’ensemble des responsables régionaux du secteur de la santé leur demandant une application stricte du dispositif de prévention. Sont particulièrement concernées les régions abritant des ports qui accueillent des navires en provenance de France.

D’après la même source, cette circulaire comprend une série de mesures préventives qu’il faut absolument respecter, et ce dans le cadre d’une approche anticipative visant en premier lieu les navires. Parmi ces mesures, on notera que la tutelle insiste sur l’obtention de toutes les informations nécessaires permettant de retracer avec précision le parcours de ces bateaux, leur provenance, les escales qu’ils ont pu faire et les voyageurs qu’ils transportent. Un certificat de stérilisation est également exigé et doit être établi avant le départ si celui-ci est effectué depuis un port français.

Assabah ajoute que le document du ministère précise également le protocole sanitaire à suivre en cas de détection de punaises de lit dans l’un des navires qui accoste dans les ports du pays. Ceci permettrait d’éviter qu’elles ne se répandent au-delà.

Comme l’explique le journal, cette nouvelle circulaire entre dans le cadre de l’état d’alerte déclaré par les services sanitaires après la prolifération de ces insectes en France. Le ministère de la Santé avait, pour rappel, déjà annoncé l’activation d’un protocole de contrôle urgent afin d’éviter que les punaises de lit ne soient importées dans le Royaume.

Dans un communiqué publié il y a quelques jours, le ministère avait souligné qu’une consultation et une coordination avec l’ensemble des services concernés avaient été initiées, avec l’activation d’un dispositif de veille sanitaire. De ce fait, les équipes concernées à Tanger Med, mais aussi dans différents ports du Maroc, ont activé un dispositif relatif au contrôle minutieux de l’ensemble des moyens de transport qui y transitent, et ce en ligne avec les standards internationaux applicables dans ce genre de situation.

Sur un autre registre, Assabah nous apprend que le sujet des punaises de lit est également arrivé au Parlement. Le député Pamiste Mohamed Touimi Benjelloun a adressé une question écrite au ministre de la Santé, l’interrogeant sur les risques d’infiltration de cet insecte dans le Royaume. Il a aussi rappelé que la problématique doit être prise très au sérieux, en raison des liens qui lient la France au Maroc et qui se traduisent par des flux de transport importants entre les deux pays.