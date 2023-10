Punaises de lit: le Parlement interpelle le ministre de la Santé, Khalid Aït Taleb

Alors que les Français manifestent leur peur des punaises de lit, un scandale sanitaire qui pèse actuellement lourdement sur leur quotidien, au Maroc, les députés du Parlement ont décidé d’interpeller le ministre de la Santé à ce propos.

Les députés du groupe du Parti authenticité et modernité (PAM) de la première Chambre du Parlement ont adressé une question écrite à Khalid Aït Taleb, ministre de la Santé et de la Protection sociale.

Dans cette question formulée par le député Mohamed Touimi Benjelloun, le PAM demande que «les mesures prises par le ministère [dirigé par Khalid Aït Taleb] en coordination avec les autres autorités compétentes, afin de prévenir toute infiltration de punaises de lit sur le territoire national» soient expliquées, relaie Al Akhbar de ce jeudi 5 octobre 2023.

Dans sa question, le député du PAM a également rappelé que «les cas de contaminations par les punaises de lit s’enchaînent en France, où des habitations ont été touchées, sans compter les transports en commun, des établissements hôteliers, des cinémas et des administrations publiques».

Et comme la France est reliée au Maroc via plusieurs points de passage, dont des frontières aériennes et maritimes, a-t-il insisté, «il est indispensable de mettre en place un protocole sanitaire anticipé, qui s’appliquera sur toutes les personnes et les marchandises en provenance de la France».

Enfin, le quotidien rappelle que «le ministère de la Santé et de la protection sociale, en coordination avec les différentes autorités publiques concernées par la surveillance sanitaire aux frontières, a annoncé, mardi, l’activation du système de vigilance sanitaire et de surveillance proactive contre toute intrusion et propagation de cet insecte, en réaction à des informations, faisant état de la propagation de punaises de lit dans un pays européen, et afin de prévenir toute infiltration de cet insecte sur le territoire national».

Ces mesures, a expliqué le quotidien, qui cite un communiqué du ministère de la Santé, «s’inscrivent dans le cadre des efforts du ministère de la Santé et de la protection sociale, pour veiller à la sécurité des citoyens, protéger la santé publique et prévenir l’infiltration de cet insecte sur le territoire national».