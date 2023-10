Punaises de lit: «aucune propagation exceptionnelle n’a été enregistrée sur le territoire national» selon le ministère de la Santé

Le ministère de la Santé et de la protection sociale communique pour le deuxième jour consécutif sur les punaises de lit. Après avoir informé le grand public, pas plus tard qu’hier mardi 3 octobre dans la soirée sur la mise en place d’un système de surveillance sanitaire aux frontières, voici que le département de Khalid Ait Taleb tient à démentir ce qu’il qualifie de rumeurs autour de la propagation de ces insectes qui infestent actuellement plusieurs villes de France.

«Le ministère de la Santé etde la protection sociale annonce à tous les citoyens qu’il a pris toutes les mesures appropriées pour réduire le risque d’entrée et de propagation des punaises de lit sur le territoire national, en coordination avec l’ensemble des parties prenantes, et qu’aucune propagation exceptionnelle de cet insecte n’a été enregistrée à ce jour», lit-on dans un communiqué diffusé mercredi 4 octobre.

Le ministère rappelle aux citoyens qu’un ensemble de recommandations et de conseils pour les voyages internationaux sont consultables via les réseaux sociaux et le site officiel. Mais tout en se voulant rassurant le département de Khalid Ait Taleb appelle les Marocains à éviter l’acquisition de matelas, meubles et vêtements usagés provenant de pays frappés par le fléau des punaises de lit.