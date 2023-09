Pénurie d’hydroxychloroquine: le ministère de la Santé rassure sur la disponibilité des stocks

Depuis quelques jours, les publications alertant sur une pénurie de Plaquenil 200, un médicament à base d’hydroxychloroquine, ont fait florès sur les réseaux sociaux, à l’image de celle diffusée par Omar Cherkaoui, chercheur universitaire. «Le Plaquenil 200 est indisponible dans les pharmacies de différentes régions depuis plus d’un mois. Les patients atteints de lupus érythémateux ont souffert, car arrêter de prendre ce médicament peut provoquer des effets indésirables», affirmait-il sur son compte Facebook.

Une telle pénurie aurait en effet des conséquences assez graves pour de nombreux patients. Longtemps intégrée dans le protocole de traitement de la Covid-19 au Maroc, «l’hydroxychloroquine est utilisée dans le traitement du paludisme, de la polyarthrite rhumatoïde et des maladies auto-immunes, comme le lupus érythémateux disséminé», explique Tayeb Hamdi, médecin et chercheur en politiques et systèmes de santé.

La tutelle rassure

La réaction du ministère de la Santé et de la Protection sociale a fini par se faire jour, rassurant sur la disponibilité de ce médicament en quantité suffisante. Par le biais d’un communiqué diffusé ce mardi 5 septembre, le ministère a ainsi certifié que depuis le début de ce mois de septembre, les pharmacies ont été approvisionnées en hydroxychloroquine.

«Ce produit fait partie des médicaments bénéficiant d’une surveillance continue et rigoureuse du ministère de la Santé, pour permettre l’accès à ce médicament à tous les patients atteints de rhumatisme inflammatoire et de maladies auto-immunes», précise le ministère de la Santé.

«Cette substance, fabriquée localement sous forme de médicament générique, et également importée sous forme de médicament princeps, a connu une interruption temporaire de l’approvisionnement en médicament princeps. Cela a nécessité le recours au stock de secours pendant une période du mois d’août», explique le département de Khalid Aït Taleb.

Le ministère de la Santé indique avoir immédiatement coordonné avec les laboratoires pharmaceutiques qui produisent ce médicament, afin de gérer cette situation temporaire, précisant qu’à travers l’Observatoire national des médicaments et des produits de santé, relevant de la Direction des médicaments et de la pharmacie, la tutelle s’était assuré de l’existence d’un stock de réserve qui a été distribué aux pharmacies dans toutes les régions du Royaume.