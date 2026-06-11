Psycho. Ces raisons qui poussent la femme marocaine à divorcer: avocats et psychiatres en parlent

Dans le huis clos des cabinets d’avocats, des psychologues et des sexologues, la parole se libère. Le traditionnel sbar, cette patience autrefois érigée en vertu cardinale, ne suffit plus à masquer une quête fondamentale de dignité, d’égalité et de respect au sein du couple.

Pendant longtemps, le débat public s’est focalisé sur la seule donnée du talaq, qui n’indiquait qu’environ 110 divorces par jour. Or, les rapports consolidés de la justice familiale révèlent une distinction juridique essentielle qui sous-évaluait la réalité sous-jacente. D’un côté, le talaq, qui correspond à la rupture administrative devant l’adoul, s’établit effectivement à 40.214 cas, mais il est désormais devenu un divorce par consentement mutuel dans plus de 96% des situations. Les hommes n’utilisent pratiquement plus le divorce révocable unilatéral, qui ne concerne plus qu’une poignée de dossiers à l’échelle nationale.

De l’autre côté, le tatliq, c’est-à-dire la dissolution par décision de justice, constitue la véritable locomotive de la séparation au Maroc. Représentant près de 73% de l’ensemble des ruptures, les procédures de tatliq, menées principalement pour discorde ou chiqaq , propulsent le total réel des unions dissoutes à un niveau record. Le ratio brut est désormais sans appel, puisqu’aujourd’hui au Maroc, près d’une union sur deux se solde par une séparation judiciaire ou à l’amiable.

Nouvelles dynamiques conjugales et épuisement quotidien

La structure même du couple marocain subit de profonds bouleversements socio-économiques qui redéfinissent les rapports de force. Les spécialistes de la thérapie de couple et de la santé mentale apportent un éclairage direct sur ces mutations. La première experte interrogée, le Dr Amal Chabach, sexothérapeute reconnue, analyse cette détresse et affirme qu’en consultation, la femme a besoin d’un homme qui la valorise et la sécurise sur le plan émotionnel, relationnel et psychologique. «Le sacrifice invisible de la femme au foyer, souvent relégué au rang de donnée acquise, s’avère être le travail le plus compliqué, le plus difficile et le moins reconnu de la société, transformant le foyer en un lieu de labeur ininterrompu» rappelle-t-elle.

Parallèlement, l’émergence des couples à double revenu engendre de nouveaux conflits de pouvoir liés à la gestion budgétaire. Les attentes diffèrent et les tiraillements s’accentuent. Le clinicien et psychologue, Aboubakr Harakat, note de son côté que le conflit éclate souvent lorsque le mari trouve que sa femme ne participe pas assez, tandis que la femme estime qu’elle participe trop face à un homme qui ne remplit plus sa part du contrat moral.

À cela s’ajoute le piège du télétravail, comme l’explique Amal Chabach et de la promiscuité forcée, qui exacerbe les tensions latentes et transforme le quotidien en une cohabitation électrique.

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Les données nationales du Haut-Commissariat au Plan confirment cet épuisement généralisé et révèlent que l’initiative de la rupture vient majoritairement des femmes, qui sont à l’origine de 58% des divorces. Le pic de vulnérabilité des mariages se situe au cours des deux premières années, où l’on enregistre 27 divorces pour 1.000 couples. Cette fragilité est alimentée par un gouffre abyssal dans la répartition de la charge mentale, les femmes consacrant en moyenne 5 heures par jour aux tâches domestiques contre seulement 43 minutes pour les hommes.

Ce quotidien inégalitaire est souvent alourdi par une forte prévalence de la violence psychologique, qui touche 47,5% des femmes en crise, soit environ 6,5 millions de personnes, et par une dépendance économique prépondérante, le taux d’inactivité des femmes atteignant 73 % en raison du refus fréquent de l’entourage familial de les laisser intégrer le marché de l’emploi.

Le triptyque des causes majeures: incompatibilité, argent et belle-famille

L’Enquête nationale sur la famille montre que ce ne sont pas les grands drames isolés qui brisent les unions, mais plutôt l’usure cumulative du quotidien. Les désaccords domestiques et l’incompatibilité de gestion arrivent en tête des motifs déclarés, représentant près de 31% des cas. La vie en foyer nucléaire, désormais coupée de la médiation traditionnelle de la famille élargie, expose directement les conjoints à leurs propres divergences sur l’éducation des enfants ou le partage des responsabilités.

Les difficultés économiques et le défaut de la pension alimentaire, nafaqa, qui représentent 12 % des séparations, agissent quant à eux comme de puissants révélateurs d’immaturité. Me Chama Haloui, avocate au barreau de Casablanca, traite quotidiennement ces dossiers complexes et explique que l’écrasante majorité des femmes abandonne la voie du préjudice et se rabat sur la procédure de discorde pour obtenir la dissolution du mariage sur leur seule volonté. Elle observe des épouses qui saturent face à des conjoints maintenant un train de vie de célibataire tout en refusant d’assumer les charges du ménage, illustrant le syndrome du mari locataire, absent logistiquement et émotionnellement.

Me Youssef Chehbi évoque pour sa part des conditions extrêmes de dénigrement psychologique et sexuel au sein de l’alcôve. Il cite l’exemple de maris qui, après des décennies de vie commune, rejettent soudainement leur épouse pour des motifs purement physiques. Des phrases assassines comme «tu n’es plus efficace au lit» brisent alors, de manière irréversible, le lien de confiance. Enfin, l’ingérence de la belle-famille demeure un facteur destructeur majeur dans près de 12% des ruptures, où le mari choisit presque toujours la loyauté envers sa mère au détriment de la cohésion de son propre foyer. La violence conjugale déclarée, qu’elle soit physique ou verbale, constitue le dernier grand motif direct, représentant près de 9% des cas.

Les causes invisibles : sécurité émotionnelle et tabous de l’alcôve

Les personnes interrogées s’accordent tous à dire que la stabilité d’un mariage repose sur la capacité du conjoint à valoriser et à sécuriser son épouse sur les plans émotionnel, relationnel et psychologique. Lorsque cette sécurité fait défaut, la femme se place sur la défensive, ce qui déclenche l’agressivité d’un partenaire incapable de décoder sa détresse.

Dans le secret des consultations, les dysfonctionnements sexuels apparaissent également comme une cause massive mais profondément silencieuse. Qu’il s’agisse d’un désintéressement précoce, de troubles physiologiques non traités ou de l’imposition de pratiques non consenties, le sujet reste un tabou que la société peine à nommer. Cette misère sexuelle s’accompagne parfois de dénigrements psychologiques extrêmes, certains maris rejetant leur épouse après des décennies de vie commune pour des motifs purement physiques, brisant leur estime de soi par des reproches cruels sur leur apparence ou leur efficacité intime.

Les dérives de la modernité et la jalousie numérique

L’époque actuelle a vu naître de nouveaux motifs de rupture directement liés à la consommation numérique et à la virtualisation des rapports humains. L’influence des feuilletons télévisés étrangers a distillé des idéaux romantiques déconnectés de la réalité, rendant le quotidien ordinaire d’un époux fatigué insupportable pour certaines femmes. En parallèle, l’exhibition de couples parfaits sur les réseaux sociaux crée un prisme de comparaison permanent, tandis que des discours simplistes prônant une rupture rapide au nom de l’indépendance poussent au divorce sans en mesurer les conséquences. Les réseaux sociaux sont ainsi devenus de nouveaux champs de bataille conjugaux où une story mal interprétée, un message resté sans réponse ou une interaction suspecte déclenchent une jalousie numérique et une surveillance mutuelle qui usent les couples les plus solides.

Le paradoxe juridique de la Moudawana et le prix de la liberté

Pour faire reconnaître les fautes de leur conjoint, les femmes doivent théoriquement emprunter la voie du darar, le divorce pour préjudice. Cependant, cette procédure exige des preuves matérielles et des témoignages concrets qui obligent à exposer son intimité devant des tiers, ce qui constitue une humiliation sociale difficilement surmontable.

C’est pourquoi l’écrasante majorité des épouses se rabat sur la procédure de discorde, le chiqaq, qui leur permet d’obtenir la dissolution du mariage sur leur seule volonté et sans justification. Si cette option offre une liberté réelle, elle comporte un piège financier majeur. En choisissant le chiqaq sans pouvoir prouver la faute du mari, le juge estime qu’il n’y a pas d’abus de la part de ce dernier. En conséquence, la femme perd son droit au don de consolation, la mout’a, et se retrouve pénalisée financièrement pour avoir choisi de sauvegarder sa dignité.

L’émancipation tardive

Un phénomène particulièrement marquant se développe de nos jours avec le divorce après de longues décennies de mariage, où des femmes d’âge mûr décident de rompre le silence pour s’offrir une fin de vie sereine. Ce choix est pleinement mis en lumière par deux récits personnels d’épouses ayant sauté le pas.

Le premier témoignage est celui de Hanae, 51 ans, divorcée après 30 ans de mariage qui livre une analyse lucide de cet engrenage destructeur: «Nous sommes d’une génération où le divorce était une honte. On nous mariait en nous répétant qu’il fallait patienter pour les enfants. Mais quand on se dit que l’on a sacrifié plus de la moitié de sa vie avec un homme qui nous trompait et ne nous respectait pas, il n’est jamais trop tard pour partir. Si j’ai perdu ma jeunesse, je me dis que je mérite au moins de vivre ma vieillesse en paix. Il vaut mieux être seule que mal accompagnée.»

Le second témoignage complète cette vision avec Najia, 68 ans, divorcée après 50 ans d’union qui s’exprime sur ce besoin vital de reconstruction : «Nous sommes d’une génération où le divorce était une honte. On nous mariait à base de: « il faut patienter pour les enfants». Mais quand on se dit que l’on a sacrifié plus de la moitié de sa vie avec un homme qui nous trompait et ne nous respectait pas, il n’est jamais trop tard pour partir. Si j’ai perdu ma jeunesse, je me dis que je mérite au moins de vivre ma vieillesse en paix. Il vaut mieux être seule que mal accompagnée.»

L’autre témoignage, celui d’Ihssane, 37 ans, divorcée après dix ans de mariage: «Avec le temps, je ne me sentais plus en paix ni épanouie dans cette relation. Il y avait beaucoup d’incompréhension et un manque de compatibilité sur des choses essentielles de la vie, surtout après les grandes difficultés liées à son problème d’addiction. J’ai essayé de tenir et de patienter pendant dix ans, en gardant toujours l’espoir d’un changement, mais avec le temps, cela m’a épuisée émotionnellement et mentalement. À un certain moment, j’ai compris que la séparation était la décision la plus saine et la meilleure pour nous deux et surtout pour le bien de ma fille ».

L’après séparation et le défi de la précarité

Les conclusions de l’enquête nationale brisent l’illusion d’un divorce avantageux pour les femmes, en mettant en lumière la précarité qui les attend après la signature du jugement. La vie en solo restant une exception sociale et financière, près de 73,9% des femmes divorcées sont contraintes de retourner vivre chez leurs parents ou leur famille élargie, faute de moyens pour assumer un logement autonome, alors que ce retour ne concerne que 20% des hommes.

De plus, les mères assument la garde exclusive et le fardeau de la monoparentalité dans la grande majorité des situations. 22,1% des femmes divorcées élèvent seules leurs enfants contre seulement 10,1% des hommes. Cette charge est rendue encore plus lourde par l’inadéquation des pensions alimentaires, dont le système de calcul est totalement déconnecté du coût réel de la vie. Plus des 2/3 des femmes, soit 67,3%, jugent la pension qui leur est destinée insuffisante, et ce mécontentement grimpe à 83,5% lorsqu’il s’agit de couvrir les besoins fondamentaux des enfants, notamment les frais de scolarité, de santé et de logement.

L’augmentation spectaculaire du nombre de divorces au Maroc ne doit pas être interprétée comme le signe d’un déclin de la famille, mais plutôt comme la fin d’un silence structurel. Si la réforme du Code de la famille a fourni l’outil juridique nécessaire à cette émancipation, la liberté réelle de choisir sa vie reste intimement conditionnée par l’autonomie financière. Tant que l’accès à l’emploi et des pensions alimentaires dignes ne seront pas pleinement garantis, la rupture continuera d’imposer un coût social et économique disproportionné.

En 2024, le Maroc a enregistré 40.214 divorces, soit 110 ruptures par jour. Entretien avec Maître Chama Haloui, avocate au barreau de Casablanca, sur les réalités humaines et juridiques de ces séparations.

Chama Haloui, avocate au barreau de Casablanca.

Le360. Quelles sont les raisons qui poussent la femme marocaine à demander le divorce ? Qu’évoque-t-elle en général lorsque le mariage bat de l’aile et qu’elle est en dépression ?

Me Chama Haloui : Elle arrive épuisée par un triptyque : le défaut de nafaqa (l’entretien financier légal), la violence conjugale et le silence, ce mur de verre au cœur du foyer. Selon le HCP, plus de 57 % des Marocaines ont subi au moins une forme de violence, la violence psychologique étant la plus répandue (47,5 %). Mais cette violence du quotidien est diffuse, normalisée, et elles n’en ont souvent aucune preuve recevable devant un juge.

Pour faire reconnaître les fautes du mari, elle doit choisir le divorce pour préjudice (darar, art. 98-99 de la Moudawana), qui exige des témoignages solides. Exposer son intimité devant des témoins étant une humiliation sociale insupportable, l’écrasante majorité se rabat sur le chiqaq (procédure de discorde), qui permet de rompre sans justification. C’est une liberté réelle, mais avec un coût : sans preuve de faute, elle perd son droit à la mout’a (le don de consolation, art. 84). Se libérer a un prix financier.

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Quelles sont les raisons invisibles qui poussent une femme à demander le divorce ?

Le grand tabou reste la sexualité : l’imposition de pratiques dégradantes ou un désintérêt total du conjoint dès les premiers mois. S’y ajoute le décalage générationnel : la Marocaine d’aujourd’hui étudie, travaille et connaît ses droits face à un mari figé dans un schéma patriarcal. Enfin, la charge mentale l’use cliniquement : les Marocaines consacrent en moyenne 5 heures par jour au travail domestique, contre seulement 43 minutes pour les hommes.

«L’argent n’est que le symptôme visible d’une maladie conjugale bien plus profonde: un quotidien où ses opinions ne comptent pas et où son existence est réduite à une fonction domestique.» — Me Chama Haloui, avocate au barreau de Casablanca

On évoque toujours l’économie comme cause première, mais qu’est-ce qui revient réellement comme raison principale ?

Un profond sentiment d’invisibilité et la perte de dignité. La femme de 2026 ne fuit pas la pauvreté mais le mépris. L’argent n’est que le symptôme visible d’une maladie conjugale bien plus profonde: un quotidien où ses opinions ne comptent pas et où son existence est réduite à une fonction domestique.

L’argent est-il souvent la cause ou l’excuse du divorce ?

Les deux. La précarité économique crée une pression insoutenable sur les couples. Mais dans la majorité des cas, l’argent est l’outil qui donne le courage de partir. Une femme qui dispose de son propre salaire n’accepte plus l’inacceptable pour survivre. C’est précisément pour cela que le taux d’inactivité des femmes atteint encore 73 %, souvent à cause du refus du mari : ce chiffre n’est pas économique, il est politique.

Le manque de patience, la mauvaise foi ou le manque d’implication sont-ils aussi évoqués ?

Oui, et avec force. Le reproche majeur est la désertion affective : un mari qui vit comme un «locataire» ou un grand enfant, laissant sa femme porter seule la logistique familiale. En retour, les nouvelles générations affichent une tolérance au conflit beaucoup plus faible que leurs aînés. On voit des divorces après six mois de mariage à peine. La mauvaise foi, elle, est universelle : chaque camp se perçoit comme la victime.

«Beaucoup estiment que les femmes modernes sont devenues «calculatrices» et «matérialistes», révélant leur incapacité à accepter que la femme soit un sujet de droit à part entière. » — Me Chama Haloui, avocate au Barreau de Casablanca

Que répond l’homme aux réclamations de sa femme lorsqu’elle veut divorcer ?

Il choisit la victimisation systématique. Il accuse la Moudawana de 2004 d’avoir déséquilibré le mariage, blâme les féministes, la modernité, les réseaux sociaux ou sa belle-famille. Beaucoup estiment que les femmes modernes sont devenues «calculatrices» et «matérialistes», révélant leur incapacité à accepter que la femme soit un sujet de droit à part entière. Pour eux, «construire un foyer» signifie encore trop souvent une femme qui obéit et se tait.

On entend souvent : «C’était mieux avant, les femmes souffraient en silence c’est juste qu’elles ne pouvaient pas divorcer»… Quel est le degré de véracité de ces affirmations ?

C’est totalement vrai. Avant la réforme de 2004, la femme était soumise au bon vouloir exclusif de son mari pour la répudiation. Les femmes restaient parce qu’être divorcée signifiait être mise à la rue, sans ressources, avec la stigmatisation sociale comme seul horizon. Le chiqaq n’a pas créé les mariages malheureux, il a simplement permis à celles qui l’étaient de ne plus mourir dedans.

Quelles sont les raisons les plus insolites évoquées par les femmes dans votre cabinet ?

D’abord, l’idéal romantique irréaliste des feuilletons turcs et des influenceuses sur Instagram ou TikTok, qui rend le quotidien ordinaire insupportable. Ensuite, le «divorce digital»: la jalousie numérique née d’une story mal interprétée ou d’un message WhatsApp. On retrouve aussi le refus de cohabiter avec la belle-famille, les comparaisons humiliantes («tu cuisines moins bien que ma mère»), le conjoint qui change radicalement après le mariage en invoquant la religion pour imposer des restrictions ou encore le réveil brutal après un mariage conclu trop vite sous la pression sociale.