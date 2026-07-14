Un médecin militaire écope de trois mois de prison ferme pour adultère avec une collègue

La Chambre correctionnelle du tribunal de première instance de Rabat a condamné lundi dernier un médecin militaire, détenant le grade de colonel, à une peine de trois mois de prison ferme. Cette condamnation fait suite à une affaire d’infidélité conjugale qui a éclaté deux semaines plus tôt, après que l’officier a été pris en flagrant délit en compagnie d’une consœur chirurgien-dentiste, indique le quotidien Al Akhbar de ce mercredi 15 juillet.

L’affaire a été déclenchée suite à une plainte officielle déposée par l’épouse du colonel, elle-même fille d’un ancien général de l’armée. Tandis que la dentiste impliquée a bénéficié d’un abandon des poursuites judiciaires grâce à un désistement légal signé par son propre époux, l’épouse du médecin militaire a insisté pour maintenir sa plainte. En conséquence, le parquet a décidé de poursuivre le militaire en état d’arrestation, ordonnant son incarcération à la prison d’El Arjat, près de Salé. Le prévenu, qui est également le fils d’un ancien homme politique aujourd’hui décédé, exerce ses fonctions au sein de l’hôpital militaire de Rabat. Les investigations menées par la brigade des mœurs de la police judiciaire de Rabat ont été déclenchées dès le dépôt de la plainte. L’enquête s’est appuyée sur des éléments concrets, notamment une séquence vidéo fournie par l’épouse légitime, attestant de la relation hors mariage entre le médecin et sa collègue. Les enquêteurs ont également procédé à des confrontations entre les parties ainsi qu’à des expertises techniques sur les téléphones portables des mis en cause, confirmant ainsi les faits d’adultère, lit-on dans Al Akhbar.

Directement présenté devant le tribunal en comparution immédiate, le prévenu a été jugé sans qu’une instruction approfondie ne soit nécessaire, en raison de ses aveux complets et des preuves irréfutables réunies à son encontre. Parallèlement à cette condamnation judiciaire, des sources informées indiquent que la haute hiérarchie militaire s’apprête à prendre des sanctions disciplinaires et administratives à l’encontre de cet officier.