Société

Précipitations: 36 mm en 24 heures à Tagounite, les relevés dans les différentes régions

De la pluie. (Photo d'illustration)

Les précipitations ont touché plusieurs régions du Royaume au cours des dernières 24 heures. Tagounite a enregistré les pluies les plus importantes, avec 36 mm, selon la Direction générale de la météorologie (DGM).

Par La Rédaction
Le 10/10/2026 à 13h35

Dans la région de Zagora, la station de Tagounite affiche le total de précipitations le plus élevé de la journée, avec 36 mm. Dans la région de Taroudant, la station de Caidat El Faid a reçu 18 mm et celle Taliouine 15 mm. On a relevé 14 mm à Tigouga et 13 mm au Toubkal. La province de Sefrou enregistre également des cumuls notables, avec 17 mm à Bouiblane et 16 mm à Sidi Kacem.

Les stations de la zone de Ouarzazate font état de précipitations plus modestes. Amezri-Imi-Noulaoune a relevé 12 mm, Zagora 10 mm et Essaouira-Aéro 9 mm.

Errachidia enregistre 6 mm de pluie, tandis que Taroudant, déjà citée plus haut pour ses stations de montagne, affiche 4 mm à sa station principale. Midelt, Ouarzazate et Taourirt ont enregistré environ 2 mm. À Meknès, la hauteur n’a pas dépassé 1 mm.

Par La Rédaction
Le 10/10/2026 à 13h35
#pluies#Averses#DGM#Régions

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