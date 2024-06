Pour l’organisation des femmes de l’USFP, la saisine royale du Conseil supérieur des oulémas est une anticipation de toute tentative de «perturbation»

La saisine du Conseil supérieur des Oulémas pour émettre des Fatwas, exclusivement pour tout ce qui en rapport avec des textes religieux, est en soi un appel à davantage de modernisation et d’ouverture au sujet des autres dispositions du Code de la famille, souligne l’Organisation des femmes ittihadies (OFI) dans un communiqué. L’OFI rappelle, à cet égard, les orientations royales visant à concilier respect des prescriptions de la Charia et exigences d’ouverture et d’égalité, compte tenu des évolutions sociétales, ce qui fait de l’Ijtihad religieux un vecteur de modernité et de progrès.

Le communiqué du Cabinet royal et la lettre adressée par le Souverain au Chef du gouvernement demeurent les «deux principales références de la révision attendue», souligne l’OFI, expliquant qu’ils appellent à ne pas transgresser les prescriptions de la Charia, tout en veillant à les consolider grâce à l’ijtihad constructif, dans le respect des constantes constitutionnelles et des engagements internationaux du Royaume.

Lire aussi : Révision de la Moudawana: le Roi demande au Conseil supérieur des Oulémas de lui soumettre une fatwa sur certaines questions

Dans ce contexte, l’OFI note avoir déjà appelé, dans son mémorandum soumis à l’Instance chargée de la révision du Code de la famille, à tenir compte du référentiel islamique dans les amendements proposés et à adopter les interprétations puisant dans l’Ijtihad ouvert et la règle selon laquelle les prescriptions changent en fonction des circonstances et des contextes.