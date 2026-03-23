Société

Pluies: Chichaoua enregistre le cumul le plus élevé en 24 heures

Des personnes s'abritent de la pluie dans une rue inondée par temps orageux à Fnideq, dans le nord du Maroc, le 5 mars 2021.

Des personnes s'abritent de la pluie à Fnideq. (Photo d'illustration) . Fadel Senna / AFP

Chichaoua et Marrakech arrivent en tête des cumuls pluviométriques enregistrés au cours des dernières 24 heures.

Par La Rédaction
Le 23/03/2026 à 14h15

De fortes précipitations ont été relevées dans plusieurs villes ces dernières 24 heures. Chichaoua totalise 30 mm, loin devant Marrakech avec 10 mm. Benguérir suit avec 7 mm, tandis que Guelmim enregistre 6 mm, selon les derniers relevés communiqués par la Direction générale de la météorologie.

Plusieurs localités affichent des cumuls modérés. Taroudant, Settat et Agadir-Inezgane enregistrent chacune 4 mm. Tiznit et Béni Mellal totalisent 3 mm. Les précipitations restent limitées dans d’autres régions, avec 2 mm relevés à Taourirt, Tan-Tan, Bouarfa, Essaouira-Port et Casablanca.

Nouaceur, Midelt, Khouribga, Agadir-Aït Melloul, Ifrane, Fès-Saïss et Essaouira-Aéroport enregistrent chacune 1 mm. El Jadida, Sidi Slimane, Kénitra, Sidi Ifni, Tit Mellil, Al Hoceima, Salé et Meknès affichent des cumuls inférieurs à un millimètre.

Par La Rédaction
Le 23/03/2026 à 14h15
#Pluie#DGM

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