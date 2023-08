Plonger sans danger avec Kariss. Ep4. Comment se baigner en toute sécurité

Alors que les plages marocaines attirent des milliers de baigneurs chaque année, les risques de noyade demeurent une préoccupation majeure. Mounir Kariss, sauveteur international et fin connaisseur des côtes marocaines, nous livre ses astuces pour nager en toute sécurité.

La mer, avec ses vagues hypnotiques et son sable doré, invite au plaisir et à la détente. Mais comme le signale Mounir Kariss, elle cache aussi des pièges invisibles pour les baigneurs imprudents. «Quand on entre dans la mer, on devient plus léger, donc la mer peut nous emporter», prévient-il.

Pour cet expert, une baignade sans danger commence par la connaissance de son environnement. «Il faut avoir des réflexes intelligents et ne pas forcer», dit-il, soulignant que lutter contre un courant puissant est souvent une bataille perdue. «La confiance en soi est importante, mais l’excès de confiance est dangereux. Même si vous êtes un bon nageur, les courants peuvent être plus forts que vous.»

Mounir Kariss recommande ainsi d’éviter les lieux où il y a du courant et des trous, mettant en avant l’importance de reconnaître et d’éviter ces zones dangereuses: «Avant de plonger, informez-vous sur les dangers potentiels de la plage choisie. Certains endroits peuvent avoir des courants sous-marins ou d’autres dangers cachés», préconise-t-il.

Et de terminer sur une note d’avertissement pour tous ceux qui souhaitent profiter des baignades estivales: «Il faut toujours faire attention et suivre les instructions des maîtres-nageurs.» Une invitation à la prudence, pour que la mer reste un lieu de plaisir et non de tragédie.