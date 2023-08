Plonger sans danger avec Kariss. Ep3. Connaître l’état de la mer avant la baignade

Ne jamais faire confiance à la mer, qu’elle soit calme ou agitée! Tel est le mot d’ordre du nageur sauveteur professionnel Mounir Kariss dans ce nouvel épisode de votre émission «Plonger sans danger». D’après ce spécialiste ès baignades, avant de se jeter (littéralement) à l’eau, il est nécessaire de prendre connaissance de l’état de la mer.

À moins de consulter le bulletin météo du jour, posez-vous les questions suivantes: y a-t-il des courants plus ou moins forts? Est-ce qu’il y a des creux ou des rochers dans le sol de baignade? Est-ce que ce dernier est fait de pentes abruptes? La réponse à ces questions vous évitera des surprises désagréables, voire dangereuses.

Car ce que Mounir Kariss remarque souvent, c’est que de nombreux baigneurs, y compris les nageurs les plus aguerris d’entre eux, se comportent avec une certaine négligence, voire une sorte d’anarchie, par méconnaissance de l’état de la mer. «Dans des plages comme celle de Aïn Diab, où il y a beaucoup de courants marins, il ne faut jamais laisser l’eau vous arriver jusqu’à la poitrine, et toujours veiller à ce qu’elle ne dépasse jamais les genoux. Ainsi, vous êtes protégés si jamais un courant arrive de manière soudaine et vous plonge dans un creux», préconise le sauveteur professionnel.

Aussi, les parents doivent veiller à toujours surveiller leurs enfants, y compris les adolescents. Les 14 à 20 ans sont en effet à un âge critique et, assez portés sur les prises de risque, ils sont ceux qui se retrouvent le plus souvent en situation de noyade. «Les personnes de cet âge manquent de vigilance, montrent un excès d’assurance et n’en font souvent qu’à leur tête. Résultat, ils représentent la plus importante population à risque», conclut Mounir Kariss.