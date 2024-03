Piratage de cartes bancaires: trois arrestations à Errachidia

En coordination avec le Centre monétique interbancaire, le service préfectoral de la police judiciaire d’Errachidia a ouvert une enquête au sujet d’acquisitions frauduleuses au moyen de cartes de paiement délivrées par l’Afrique du Sud, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Un premier suspect a ainsi été arrêté à Errachidia, en flagrant délit d’acquisition d’un téléphone portable à l’aide d’une carte étrangère au nom d’une autre personne.

Lire aussi : El Jadida: la prison ferme pour deux jeunes femmes poursuivies pour piratage de données bancaires

L’enquête a également permis l’arrestation de deux complices ayant participé à ces actes criminels, ainsi que la saisie de supports numériques et de matériel informatique soupçonné d’être utilisé à des fins de piratage des données des cartes bancaires, souligne-t-on de même source.

Les trois mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête judiciaire ordonnée par le parquet compétent, afin de faire la lumière sur les circonstances de cette affaire et d’en déterminer ses ramifications nationales et internationales, conclut le communiqué.