Le démenti formel de la Conservation foncière sur le piratage de son système d’information

Siège de l’Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie.

La rumeur, colportée par certains supports de presse, veut que les systèmes d’information de certains établissements publics, dont l’Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie (ANCFCC), aient été piratés à des fins de spoliation immobilière et de falsification de documents officiels relatifs à des biens fonciers. Un réseau spécialisé dans le faux et la piraterie informatique pour usurper des biens immobiliers aurait ainsi été démantelé à Casablanca.

Contactée par Le360, une source autorisée de l’ANCFCC dément en bloc la rumeur concernant le système d’information de l’agence.

«Nous avons été surpris de découvrir que nous étions cités dans cette affaire de piratage et de détournements de nos bases de données. C’est tout simplement faux. Aucune action de ce genre n’a été enregistrée ou détectée à notre niveau. Tout comme aucune information n’a été divulguée depuis notre système d’information», précise d’emblée notre source.

D’après la même source, si des actions malveillantes avaient pu se produire, c’est en dehors du système d’information de la Conservation foncière. «Notre système d’information est intact et aucune infiltration d’une quelconque nature que ce soit n’a été signalée», ajoute-t-elle.