Pêche à la sardine: les ports du Sud à l’arrêt

Les activités de la pêche ont diminué dans les ports des provinces du Sud après l’entrée en vigueur de la suspension de la pêche des sardines à partir de lundi 1er janvier pour une période de repos biologique de 45 jours.

Les bateaux de pêche de la sardine sont amarrés aux quais dans les ports tout comme ceux de la pêche au poulpe qui a été interdite depuis le premier janvier 2024, rapporte Al Akhbar du mercredi 3 janvier.

Ce repos biologique a été instauré après que l’institut national de recherche halieutique INRH) a présenté, il y a quelques semaines, devant les professionnels du secteur des données alarmantes sur la situation de la pêcherie des petits pélagiques. Les recherches entreprises par l’INRH ont confirmé l’amenuisement de 36% du stock des poissons pélagiques.

Une situation qui nécessite l’intervention d’urgence des services concernés pour prendre des mesures draconiennes afin de préserver les ressources halieutiques et de permettre à ces espèces de se reproduire de façon naturelle. De nombreux professionnels et marins ont d’ailleurs découvert dernièrement lors des sorties de pêches des petits poissons accrochés aux filets. Ce qui signifie que la zone connait en cette période la reproduction de poissons et que par conséquent il est nécessaire de suspendre la pêche côtière en observant un repos biologique pour permette une reproduction naturelle de ces poissons.

Al Akhbar souligne que le ministère de l’Agriculture et de la pêche maritime a décidé un repos biologique de 45 jours sur les côtes allant jusqu’aux frontières nord de Tarfaya et des côtes s’étendant de Boujdour jusqu’à Dakhla tandis qu’il a interdit la pêche durant un mois sur les côtes au nord de Boujdor.

Le ministère a pris trois décisions pour règlementer la période de repos biologique pour les poissons pélagiques. Il a ainsi interdit la pêche de ces espèces durant le mois de janvier dans deux zones sur les côtes de Safi et dans l’Atlantique centre allant de la zone de Taghnaz aux frontières de Cap Boujdour ainsi que dans l’Atlantique sud du cap Boujdour au cap blanc du 1er janvier à la mi-février 2024.