Oujda: Operation Smile Morocco redonne le sourire aux enfants souffrant de malformations labio-palatines

À Oujda, plus de 90 enfants souffrant de malformations labio-palatines ont bénéficié, les 10,11 et 12 janvier 2024, d'une intervention chirurgicale dans le cadre d'une campagne organisée par l'ONG Operation Smile Morocco.

Dans une déclaration pour Le360, Fouzia Jbara Mahmoudi, vice-présidente de l’ONG Operation Smile Morocco MENA (Moyen-Orient/Afrique du Nord), a expliqué que «cette campagne visait à redonner espoir aux enfants souffrant de fentes labio-palatines, en leur offrant une opportunité de retrouver le sourire». «Plus de 90 enfants ont bénéficié d’interventions chirurgicales, avec la collaboration de plus de 90 professionnels de la santé et de volontaires issus de 13 pays, dont le Maroc», ajoute notre interlocutrice, précisant que la majorité des bénévoles étaient des Marocains venant de différentes villes du Royaume.

Les inscriptions, les examens et les analyses médicales ont eu lieu le 8 janvier 2024 à la Maison de l’enfant à Oujda, où les enfants bénéficiaires ont été soumis à un diagnostic précis. Une commission spéciale a ensuite préparé une liste principale, ainsi qu’une liste d’attente, regroupant les patients éligibles à une intervention chirurgicale les 10, 11 et 12 janvier, avec un rythme d’une trentaine d’interventions par jour dans les installations de l’hôpital Al Farabi.

La journée du 13 janvier a quant à elle été dédiée à la surveillance postopératoire, afin de s’assurer de la récupération en toute sécurité des jeunes patients, ainsi qu’à leur suivi dans les centres d’Opération Smile Morocco.

Depuis sa création il y a 25 ans, l’ONG Operation Smile Morocco a fourni des soins chirurgicaux gratuits à plus de 13.230 enfants, et des soins médicaux dentaires à plus de 90.000 enfants à Casablanca, El Jadida et Oujda. L’association a également contribué à la formation de centaines de volontaires médicaux dans les domaines de la chirurgie de fentes labio-palatines, de l’anesthésie, de la dentisterie et des soins infirmiers.