Oujda: la promotion de l’arganier au cœur d’une journée portes ouvertes à l’Université Mohammed Premier

Au cours de cette journée organisée mercredi dernier, en collaboration avec la direction régionale de l’Agence nationale des eaux et forêts (ANEF) et le Centre régional de la recherche agronomique (CRRA) de l’Oriental, des explications ont été données aux étudiants et aux visiteurs sur les résultats des recherches menés sur l’arganier de l’Oriental, ainsi que sur la sensibilisation à la problématique de sa durabilité.

Il s’agissait d’exposer les produits des coopératives et de montrer le processus d’extraction de l’huile d’argan, ainsi que de dévoiler les résultats des recherches menées sur l’arganier au Maroc et présenter les variétés d’arganier nouvellement inscrites au catalogue officiel.

C’était également l’occasion de faire l’état des lieux de la valorisation de l’arganeraie des Béni-Snassen, outre la présentation des travaux de recherches menés sur l’arganier de l’Oriental depuis plus d’une vingtaine d’années au sein de l’UMP.

L’événement a été également marqué par la plantation symbolique de deux arganiers au centre E-Learning de l’UMP, la livraison de 3.000 plants d’arganiers et 3.000 plants de pistachiers de l’Atlas à la direction régionale de l’ANEF, ainsi qu’une visite de la station expérimentale de la Faculté des sciences et de son arborétum.

Cette journée portes ouvertes, tenue à l’initiative de l’équipe de recherche «Horticulture, paysage et foresterie» du Laboratoire d’amélioration de la production agricole, biotechnologie et environnement, a vu la mise en place de quatre stands dédiés aux coopératives, au CRRA, à l’ANEF et à l’UMP.

Interrogé par Le360, le président de l’UMP, Yassine Zarhloule, a fait savoir que l’institution a procédé à la livraison d’un total de 10.000 plants qui ont été cultivés au sein de la station expérimentale de la Faculté des sciences d’Oujda. Il s’est, par ailleurs, félicité des travaux de recherche menés pour la promotion de l’arganier, en partenariat avec l’ANEF.

Il convient de préciser que la région de l’Oriental dispose d’une superficie globale de 700 hectares d’arganier, répartie sur quatre zones avec des densités différentes, notamment dans la province de Berkane et les montagnes des Béni-Snassen. Plus de 280 pieds ont été introduits dans la région depuis 2007, dont 108 sont à l’UMP d’Oujda.