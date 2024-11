Najima Tay Tay, présidente du jury de la 6ème édition du Grand Prix des ONG

La cérémonie d’installation de la présidente et des membres du jury s’est déroulée au siège du ministère délégué chargé des Relations avec le Parlement, en présence de Mustapha Baïtas, porte-parole du gouvernement. Le Grand Prix des ONG constitue «une valorisation des initiatives créatives des associations de la société civile ainsi que des organisations non gouvernementales et des personnalités civiles qui ont rendu de grands services à la société», a déclaré le ministre.

Mustapha Baïtas a également souligné l’attrait croissant de cette distinction, qui a reçu pas moins de 472 candidatures pour cette 6ème édition, soit trois fois plus qu’en 2019, année de sa création. En 2023, le Prix de la société civile a été décerné à six associations, dont celle des Marocains résidant à l’étranger, ainsi qu’à quatre personnalités civiles, récompensées pour leurs contributions remarquables et leurs initiatives novatrices au service de la société.

En juillet dernier, les membres du comité d’organisation de l’édition 2024 du Grand Prix des ONG avaient été installés lors d’une cérémonie présidée par Mustapha Baïtas, au cours de laquelle l’ouverture des candidatures avait été annoncée.

Professeur à l’Université Mohammed V, Najima Tay Tay, présidente du jury de cette année, avait occupé le poste de secrétaire d’État chargée de l’Alphabétisation et de l’Éducation non formelle dans le gouvernement Driss Jettou. Elle est aussi l’auteure de plusieurs ouvrages, dont «Au pays des ogres et des horreurs: Contes du Maroc», «L’ogre entre le réel et l’imaginaire dans le conte populaire du Maroc», et «Conte étiologique».