Le 3ème Forum national des associations s’inscrit dans le cadre de la stratégie 2022/2026

Mustapha Baitas, ministre délégué chargé des relations avec le Parlement et porte-parole du gouvernement, a présidé l’ouverture de la troisième édition du Forum national des associations, vendredi 8 novembre, dont le thème aborde «La recherche scientifique et la société civile: vers de nouvelles perspectives d’excellence et d’innovation».

La rencontre a réuni une assistance nombreuse, parmi laquelle Ahmed Chami, président du Conseil économique, social et environnemental (CESE) et Othman Gair, directeur de l’Observatoire du développement humain.

Le nombre d’ONG, dont celles d’utilité publique, n’est pas connu de source officielle mais elles sont évaluées par une source informée à quelque 250.000 associations travaillant dans différents secteurs de la société.

«Le tissu associatif constitue un levier de développement et une force de propositions», a noté Mustapha Baitas lors de son allocution, axée sur le partenariat académique et la formation universitaire. Il s’est déclaré convaincu «du rôle des universités pour accompagner et renforcer les actions de la société civile». «Les universités jouent un rôle central dans ce domaine», a poursuivi le ministre, les comparant à des «pépinières fertiles où germent des idées, des projets, des études et des recherches innovantes dans divers domaines». À cette occasion, un responsable du ministère de l’Enseignement supérieur a indiqué que les universités marocaines venaient de créer 18 filières dédiées aux doctorants préparant une recherche sur les ONG.

De son coté, Ahmed Reda Chami a proposé «d’accorder plus de soutien financier aux ONG» et plus d’occasions de «créativité», rappelant «une note d’alerte» envoyée dernièrement par son organisme selon laquelle l’espace des ONG a besoin «d’une restructuration» du soutien financier. Il a cité l’exemple de grandes ONG internationales qui oeuvrent en faveur des populations telles que Médecins sans frontière.

Pour sa part, le directeur de l’Observatoire national du développement humain, Othman Gair, a longuement pris la parole pour souligner l’importance des ONG dans une société civile dynamique. «Cette rencontre, qui s’inscrit dans le cadre de la stratégie dédiée à la société civile 2022-2026, bénéficie du soutien de l’Exécutif».