Rabat: première conférence nationale du Réseau des associations des écoles de la deuxième chance

La première conférence nationale organisée par le Réseau des associations des écoles de la deuxième chance (RAE2C) aura pour thème «L’insertion des jeunes déscolarisés: une affaire de tous», indique un communiqué du réseau.

Bien que d’importants investissements aient été réalisés dans le secteur de l’éducation, près de 300.000 jeunes abandonnent chaque année leur scolarité sans qualification. Pour faire face à ce problème, le ministère de l’Éducation nationale, du préscolaire et des sports a créé les Écoles de la deuxième chance (E2C).

Ces établissements, gérés par des associations, s’adressent aux jeunes de 16 à 20 ans. Ils leur offrent une remise à niveau éducative, une formation aux compétences de vie, ainsi qu’une formation professionnelle visant à faciliter leur insertion sur le marché de l’emploi. Actuellement, 190 associations gèrent 236 centres répartis sur les douze régions du Royaume, accueillant près de 20.000 jeunes, fait-on savoir.

Ce chiffre, bien qu’encourageant, reste insuffisant pour répondre aux besoins à l’échelle nationale. Cette conférence a donc pour objectif de sensibiliser et de rassembler les acteurs institutionnels et économiques autour de cette problématique. Le secteur privé, les collectivités territoriales et les bailleurs de fonds sont invités à unir leurs efforts pour garantir une meilleure coordination en faveur des jeunes déscolarisés.

L’accent sera mis sur la nécessité de mobiliser des ressources pour atteindre les objectifs du RAE2C-Maroc, notamment à travers des partenariats renforcés et des conventions. Cette rencontre sera une opportunité d’échanger sur les succès, les innovations pédagogiques et les défis auxquels sont confrontées les E2C. Elle permettra de mieux accompagner les jeunes en multipliant les possibilités d’insertion et en leur ouvrant de nouvelles perspectives professionnelles.