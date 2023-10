Mondial 2030 au Maroc: scènes de liesse à Laâyoune

A peine quelques heures après l’annonce officielle faite par le roi Mohammed VI, Laâyoune était en fête, avec la place Oum El Saâd comme épicentre des célébrations. Hommes et femmes, des plus jeunes aux plus âgés, ont afflué, unis dans une euphorie contagieuse.

La fierté était palpable dans les rues. De nombreux habitants ont partagé, dans des déclarations pour Le360, leur émotion suite à cette reconnaissance internationale. D’autres espèrent que Laâyoune sera choisie comme l’une des villes hôtes, mettant ainsi en avant la beauté et la diversité du Sahara marocain pendant ce grand rendez-vous sportif.

«C’est une immense joie pour notre pays. J’ai hâte de voir les meilleures équipes du monde fouler le sol marocain», a confié un acteur associatif. «Je n’arrive pas à contenir ma joie. Nous, Marocains, accueillerons le monde à bras ouverts et avec notre hospitalité légendaire», s’est exclamée, de son côté, une femme, les yeux pétillants d’émotion.

Cette nuit de célébrations à Laâyoune n’est que le début d’une série d’événements qui marqueront la préparation du Maroc pour la Coupe du monde 2030. L’enthousiasme des Marocains est palpable, et la promesse d’un événement mémorable se confirme.