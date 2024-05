Mise en service de 15 centres de santé à Laâyoune-Sakia El Hamra

Ainsi, le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Khalid Ait Taleb, qui était accompagné notamment du wali de la région Laâyoune-Sakia El Hamra, gouverneur de la province de Laâyoune, Abdeslam Bekrate et des élus, a procédé au centre de santé urbain de deuxième niveau El Marssa, au lancement des services des structures de santé relevant des provinces de Laâyoune, d’Es-Semara et de Tarfaya.

Lors de la cérémonie de lancement de ces nouvelles structures, réparties sur les milieux urbain et rural, des explications ont été présentées par visioconférence, au ministre par les responsables des différents centres sur l’impact de cette opération de mise à niveau sur leurs conditions de travail et de la prise en charge des patients.

Ainsi, dans la province de Laâyoune, les services du centre de santé urbain de deuxième niveau El Marssa, incluent une unité des urgences médicales de proximité et une maison d’accouchement. Par la suite, le ministre a lancé à distance les services du centre de diagnostic et de traitement des maladies respiratoires, des deux centres de santé urbains de premier niveau, à savoir Al Massira et Slim Bachir Ammar et de deux dispensaires ruraux, Boukraa et Taroma.

Concernant la province d’Es-Semara, les services du centre de santé urbain de premier niveau Hay Salam et du dispensaire de santé Oued Sakia ont été lancés, tandis que la province de Tarfaya a vu le lancement des services du centre de santé urbain de premier niveau Akhfenir.

Six centres à Boujdour

Plus tôt dans la journée, le ministre, accompagné du wali de la région Laâyoune-Sakia El Hamra, gouverneur de la province de Laâyoune, a lancé à Boujdour, les services de six centres de santé urbains et ruraux.

Il s’agit du centre de santé urbain du premier niveau Al Moujahid Mohamed Ben Abdellah et du centre de diagnostic et de traitement des maladies respiratoires, en plus de deux centres de santé urbains de premier niveau à savoir Al Aouda et Attanmia et deux dispensaires ruraux Aftissat et Agtti Lghazi.

Ces établissements de santé, de nouvelle génération, fourniront une gamme variée de services de santé et une panoplie de traitements comprenant notamment des consultations médicales générales, des soins infirmiers, ainsi que le suivi des maladies chroniques, notamment, le diabète et l’hypertension artérielle, en plus du suivi de la santé de la mère et de l’enfant, de la santé scolaire, ainsi que des services de sensibilisation et d’éducation à la santé.

Renforcement de l’offre de santé

Ces centres de santé visent à renforcer l’offre de services de santé au niveau des provinces de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, ainsi qu’à rapprocher les services de santé des citoyens ciblés par ces services.

Dans une déclaration à la presse, Khalid Ait Taleb a fait savoir que la mise en place de ces centres de santé s’inscrit dans le cadre de la politique de réhabilitation des établissements de santé, en vue de rapprocher les services de santé des populations cibles.

Il a, dans ce sens, rappelé que ces centres, que ce soit en milieu urbain ou rural, ont été dotés d’équipements de pointe et d’un système d’information intégré, qui enregistre les données numériques des patients, leur permettant d’accéder facilement à leur dossier médical au niveau de tous les établissements de santé, tant au niveau régional que national.

Ces centres de santé s’inscrivent dans le cadre de la continuité de la mise en place d’une infrastructure sanitaire adaptée pour la mise en œuvre des orientations royales relatives à la généralisation de la couverture sanitaire universelle et de la protection sociale, notamment en ce qui concerne la construction, la réhabilitation et l’équipement des établissements de soins de santé primaires.

À noter que le ministère de la Santé et de la Protection sociale a mobilisé des ressources humaines qui veilleront à fournir des services médicaux et curatifs à la population cible servie par ces établissements de santé. En outre, le ministère a doté ces centres de santé avec des équipements modernes et des dispositifs biomédicaux de haute qualité.