Laâyoune: la commune renforce la règlementation des activités commerciales dans la ville

Le conseil de la commune urbaine de Laâyoune a approuvé, jeudi, à la majorité de ses membres, tous les points inscrits à l’ordre du jour de la session ordinaire du mois de mai.

Il s’agit notamment du renforcement de la réglementation des activités commerciales, professionnelles et artisanales qui devront désormais respecter un cahier de charges bien déterminé par les autorités compétentes de la commune, relaie le quotidien Al Akhbar dans son édition du week-end des 4 et 5 mai.

Ainsi, explique le quotidien, «les activités liées à la restauration et à l’alimentation générale devront respecter des cahiers de charges définis par les services communaux».

Cette nouvelle réglementation, précise le quotidien, a été mise en place par la commune à la suite des campagnes de sensibilisation et de contrôle menées par les services compétents qui avaient relevé des dysfonctionnements relatifs notamment aux normes d’hygiène.

La nouvelle réglementation régit également les activités polluantes ou provoquant des nuisances sonores. Toutes ces activités seront désormais encadrées par des cahiers de charges qui devront être strictement respectés.

Ainsi, indiquent les sources du quotidien, «les règles et mesures d’hygiène et de sécurité alimentaire dans la restauration et les différents commerces consacrés à la consommation sont exigées». Par cet arsenal juridique et administratif, poursuit le quotidien, la commune vise la protection des droits des consommateurs et la préservation de ses intérêts.

Sur les 43 points inscrits à l’ordre du jour de cette session, indique la même source, 35 concernaient les activités commerciales, professionnelles et artisanales dans la ville.