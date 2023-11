Météo. Voici pourquoi un brouillard persistant enveloppe plusieurs villes au Maroc

Depuis quelques jours, plusieurs villes du Maroc se trouvent plongées dans un brouillard épais. Selon Lhoussaine Youabd, responsable communication à la Direction générale de la météorologie nationale (DGM), cette situation est le résultat de l’influence de l’anticyclone des Açores, une zone de haute pression centrée sur les Açores et s’étendant sur le Maroc.

Cette configuration météorologique a favorisé des conditions stables avec un vent très faible, créant ainsi un environnement propice à la formation de brume et de brouillard le long des côtes atlantiques, explique Lhoussaine Youabd. La condensation de l’air humide, refroidi au contact du sol pendant la nuit et tôt le matin dans les couches atmosphériques inférieures, a conduit à la formation de minuscules gouttelettes d’eau en suspension dans l’atmosphère, engendrant ainsi ce brouillard fréquent.

Lire aussi : Météo: le brouillard enveloppe le week-end

Le brouillard, tel qu’expliqué par le responsable communication de la DGM, est une suspension de fines gouttelettes d’eau liquide dans l’air, qui réduit considérablement la visibilité à la surface de la Terre, généralement à moins d’un kilomètre. Ces gouttelettes se forment lorsque la vapeur d’eau atmosphérique se condense, lorsque l’air atteint le point de saturation, c’est-à-dire lorsque la température atteint le point de rosée.

Plusieurs facteurs peuvent contribuer à la formation du brouillard, notamment le contact de l’air humide avec des surfaces plus froides, comme le sol ou l’eau, ainsi que le refroidissement de l’air chaud et humide pendant la nuit. En particulier sur les côtes atlantiques, différents types de brouillard sont observés, tels que le brouillard de rayonnement (qui se forme la nuit lorsque la terre se refroidit), le brouillard d’advection (provoqué par le déplacement d’air chaud et humide sur une surface plus froide), et le brouillard d’évaporation (qui résulte de l’évaporation de la pluie ou d’autres précipitations dans une atmosphère plus sèche), ajoute Lhoussaine Youabd.

En ce qui concerne les prévisions, Lhoussaine Youabd souligne que les conditions météorologiques resteront propices à la formation de brume et de brouillard pendant les nuits et les matinées le long des plaines atlantiques dans les jours à venir. La bonne nouvelle est que leur étendue devrait être réduite, et ils se dissiperont progressivement en fin de matinées.

Image satellite (prise samedi 18 novembre à 8h15) montrant des bancs de brume et de brouillard le long des côtes atlantiques. (DGM)