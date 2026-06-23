Météo: voici à quoi s’attendre cette semaine

Des conditions météorologiques contrastées se poursuivront jusqu’à la fin de la semaine, avec des orages attendus sur les reliefs et une chaleur persistante dans le Sud-Est et les provinces du Sud, indique la Direction générale de la météorologie.

Mardi, les températures resteront élevées dans la région orientale, le Sud-Est et l’intérieur des provinces du Sud. Des conditions favorables à la formation de nuages orageux sont prévues au-dessus du Moyen Atlas, du nord du Haut Atlas et du sud de la région orientale, avec un risque local de grêle.

Des activités orageuses sont également attendues sur le Rif et le sud du Haut Atlas, accompagnées de rafales de vent modérées à relativement fortes susceptibles de soulever de la poussière dans les régions orientales. Les côtes atlantiques et méditerranéennes seront soumises à la formation de nuages bas en soirée et en matinée, avec des bancs de brouillard par endroits.

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Mercredi, l’instabilité atmosphérique persistera au-dessus du Moyen Atlas et des Hauts Plateaux de l’Oriental, où des averses et des pluies orageuses locales sont attendues. La chaleur restera de mise dans le Sud-Est. Des rafales de vent assez fortes accompagnées de chasse-poussière sont prévues, notamment dans la région orientale, le Sud-Est et les provinces du Sud. Des nuages bas et des brouillards côtiers se formeront de nouveau en soirée et en matinée.

Pour le reste de la semaine, des chaleurs relatives à fortes se maintiendront dans le Sud-Est. Les risques orageux resteront présents sur les reliefs atlasiques, le Rif, la région orientale et le Sud-Est.

Des rafales de vent accompagnées de poussière affecteront ponctuellement les provinces méridionales et la région orientale. Les températures devraient amorcer une légère baisse progressive dans les prochains jours avant de remonter en début de semaine prochaine.

La Direction générale de la météorologie recommande d’éviter toute exposition directe au soleil aux heures les plus chaudes, de s’hydrater régulièrement et de prendre les précautions nécessaires lors des orages, particulièrement en zone montagneuse et à proximité des oueds et des ravins.