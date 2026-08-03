Météo. Un temps très chaud sur l’ensemble du Royaume ce lundi 3 août, avec des orages épars sur l’Atlas et le nord-est des provinces sahariennes

Site archéologique de Volubilis, ancienne ville romaine située à une trentaine de kilomètres au nord de Meknès. Elle abrite les vestiges romains les mieux conservés d'Afrique du Nord. Ses principaux monuments ont été construits aux IIe et IIIe siècles. Le site a été inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1997.

Temps chaud sur la vallée de la Moulouya, les plaines de Tadla et Rehamna, Chiadma, le Souss, le Sud-Est et les provinces sahariennes.

– Nuages bas matinaux avec formations brumeuses ou bruine locale près des côtes atlantiques.

– Nuages instables avec ondées et orages épars sur le Haut Atlas, ses versants est, le sud de l’Oriental et le nord-est des provinces sahariennes.

– Rafales de vent modérées à localement assez fortes sur les plaines et les côtes centre, l’Atlas, l’Oriental, le Sud-Est et les provinces sahariennes, avec chasse-poussières locales.

– Température minimale de l’ordre de 30/36°C sur Chiadma, le Souss, le Sud-Est et le nord des provinces du Sud, de 16/21°C sur l’Atlas et près des côtes, de 21/25°C sur le sud de l’Oriental, la vallée de la Moulouya, le Saïss, l’intérieur du Gharb, les plateaux de Phosphates et d’Oulmès et les plaines à l’ouest de l’Atlas, et de 25/30°C partout ailleurs.

– Température maximale en hausse sur les provinces du Sud et le Sud-Est, et en baisse ou peu changeante ailleurs.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le détroit, peu agitée au nord de Safi et peu agitée à agitée ailleurs.

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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 3 août 2026:

– Oujda min 25 max 41

– Bouarfa min 25 max 39

– Al Hoceima min 23 max 32

– Tétouan min 23 max 35

– Sebta min 22 max 26

– Mellilia min 26 max 29

– Tanger min 21 max 31

– Kénitra min 19 max 30

– Rabat min 18 max 28

– Casablanca min 20 max 25

– El Jadida min 19 max 27

– Settat min 19 max 39

– Safi min 20 max 34

– Khouribga min 23 max 42

– Béni Mellal min 25 max 42

– Marrakech min 26 max 46

– Meknès min 24 max 38

– Fès min 24 max 40

– Ifrane min 20 max 33

– Taounate min 24 max 40

– Errachidia min 29 max 40

– Ouarzazate min 24 max 40

– Agadir min 22 max 36

– Essaouira min 20 max 26

– Laâyoune min 21 max 40

– Es-Semara min 29 max 48

– Dakhla min 17 max 27

– Aousserd min 20 max 48

– Lagouira min 22 max 26

– Midelt min 24 max 37.