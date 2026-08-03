Société

Météo. Un temps très chaud sur l’ensemble du Royaume ce lundi 3 août, avec des orages épars sur l’Atlas et le nord-est des provinces sahariennes

Site archéologique de Volubilis, ancienne ville romaine située à une trentaine de kilomètres au nord de Meknès. Elle abrite les vestiges romains les mieux conservés d'Afrique du Nord. Ses principaux monuments ont été construits aux IIe et IIIe siècles. Le site a été inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1997.

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 3 août 2026:

Par Le360 (avec MAP)
Le 03/08/2026 à 06h00

Temps chaud sur la vallée de la Moulouya, les plaines de Tadla et Rehamna, Chiadma, le Souss, le Sud-Est et les provinces sahariennes.

– Nuages bas matinaux avec formations brumeuses ou bruine locale près des côtes atlantiques.

– Nuages instables avec ondées et orages épars sur le Haut Atlas, ses versants est, le sud de l’Oriental et le nord-est des provinces sahariennes.

– Rafales de vent modérées à localement assez fortes sur les plaines et les côtes centre, l’Atlas, l’Oriental, le Sud-Est et les provinces sahariennes, avec chasse-poussières locales.

– Température minimale de l’ordre de 30/36°C sur Chiadma, le Souss, le Sud-Est et le nord des provinces du Sud, de 16/21°C sur l’Atlas et près des côtes, de 21/25°C sur le sud de l’Oriental, la vallée de la Moulouya, le Saïss, l’intérieur du Gharb, les plateaux de Phosphates et d’Oulmès et les plaines à l’ouest de l’Atlas, et de 25/30°C partout ailleurs.

– Température maximale en hausse sur les provinces du Sud et le Sud-Est, et en baisse ou peu changeante ailleurs.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le détroit, peu agitée au nord de Safi et peu agitée à agitée ailleurs.

Lire aussi : Alerte météo. Nouvelle vague de chaleur de dimanche à mardi dans plusieurs provinces

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 3 août 2026:

Oujda min 25 max 41

Bouarfa min 25 max 39

Al Hoceima min 23 max 32

Tétouan min 23 max 35

Sebta min 22 max 26

Mellilia min 26 max 29

Tanger min 21 max 31

Kénitra min 19 max 30

Rabat min 18 max 28

Casablanca min 20 max 25

El Jadida min 19 max 27

Settat min 19 max 39

Safi min 20 max 34

Khouribga min 23 max 42

Béni Mellal min 25 max 42

Marrakech min 26 max 46

Meknès min 24 max 38

Fès min 24 max 40

Ifrane min 20 max 33

Taounate min 24 max 40

Errachidia min 29 max 40

Ouarzazate min 24 max 40

Agadir min 22 max 36

Essaouira min 20 max 26

Laâyoune min 21 max 40

Es-Semara min 29 max 48

Dakhla min 17 max 27

Aousserd min 20 max 48

Lagouira min 22 max 26

Midelt min 24 max 37.

Par Le360 (avec MAP)
Le 03/08/2026 à 06h00
#DGM#Météo#Météorologie#Climat#températures

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