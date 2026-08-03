Météo. Un temps très chaud sur l’ensemble du Royaume ce lundi 3 août, avec des orages épars sur l’Atlas et le nord-est des provinces sahariennes

Temps chaud sur la vallée de la Moulouya, les plaines de Tadla et Rehamna, Chiadma, le Souss, le Sud-Est et les provinces sahariennes.
– Nuages bas matinaux avec formations brumeuses ou bruine locale près des côtes atlantiques.
– Nuages instables avec ondées et orages épars sur le Haut Atlas, ses versants est, le sud de l’Oriental et le nord-est des provinces sahariennes.
– Rafales de vent modérées à localement assez fortes sur les plaines et les côtes centre, l’Atlas, l’Oriental, le Sud-Est et les provinces sahariennes, avec chasse-poussières locales.
– Température minimale de l’ordre de 30/36°C sur Chiadma, le Souss, le Sud-Est et le nord des provinces du Sud, de 16/21°C sur l’Atlas et près des côtes, de 21/25°C sur le sud de l’Oriental, la vallée de la Moulouya, le Saïss, l’intérieur du Gharb, les plateaux de Phosphates et d’Oulmès et les plaines à l’ouest de l’Atlas, et de 25/30°C partout ailleurs.
– Température maximale en hausse sur les provinces du Sud et le Sud-Est, et en baisse ou peu changeante ailleurs.
– Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le détroit, peu agitée au nord de Safi et peu agitée à agitée ailleurs.
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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 3 août 2026:
– Oujda min 25 max 41
– Bouarfa min 25 max 39
– Al Hoceima min 23 max 32
– Tétouan min 23 max 35
– Sebta min 22 max 26
– Mellilia min 26 max 29
– Tanger min 21 max 31
– Kénitra min 19 max 30
– Rabat min 18 max 28
– Casablanca min 20 max 25
– El Jadida min 19 max 27
– Settat min 19 max 39
– Safi min 20 max 34
– Khouribga min 23 max 42
– Béni Mellal min 25 max 42
– Marrakech min 26 max 46
– Meknès min 24 max 38
– Fès min 24 max 40
– Ifrane min 20 max 33
– Taounate min 24 max 40
– Errachidia min 29 max 40
– Ouarzazate min 24 max 40
– Agadir min 22 max 36
– Essaouira min 20 max 26
– Laâyoune min 21 max 40
– Es-Semara min 29 max 48
– Dakhla min 17 max 27
– Aousserd min 20 max 48
– Lagouira min 22 max 26
– Midelt min 24 max 37.