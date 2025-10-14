Société

Météo. Temps stable avec un ciel clair à peu nuageux sur le Royaume, ce mardi 14 octobre, avec des températures en hausse sur le sud

Muraille défensive de Marrakech. En 2020, la cité et son aire urbaine comptaient près d’un million d’habitants. Sa vaste médina, la plus peuplée d'Afrique du Nord, est classée au patrimoine mondial de l'humanité par l'Unesco. 

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 14 octobre 2025:

- Temps relativement chaud sur le Sud-est, les plaines à l’Ouest de l’Atlas et l’intérieur du Sud.

- Formations brumeuses ou bruines locales sur les plaines atlantiques Nord et Centre la matinée et la nuit.

- Temps stable avec ciel clair à peu nuageux le jour.

- Rafales de vent assez fortes sur le Sud de l’Oriental avec chasse-poussières locales.

- Température minimale de l’ordre de 08/14°C sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux et de 14/20°C partout ailleurs.

- Températures du jour en hausse sur le Sud.

- Mer peu agitée sur la Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit, belle à peu agitée au Nord de Larache et entre Tarfaya et Laâyoune, et peu agitée sur le reste du Littoral.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 14 octobre 2025:

Oujda min 14 max 30

Bouarfa min 15 max 30

Al Hoceima min 17 max 24

Tétouan min 17 max 24

Sebta min 20 max 23

Mellilia min 20 max 24

Tanger min 19 max 27

Kénitra min 16 max 25

Rabat min 15 max 23

Casablanca min 17 max 21

El Jadida min 17 max 24

Settat min 13 max 32

Safi min 15 max 23

Khouribga min 16 max 32

Béni Mellal min 19 max 32

Marrakech min 17 max 35

Meknès min 17 max 31

Fès min 17 max 33

Ifrane min 13 max 25

Taounate min 19 max 34

Errachidia min 16 max 32

Ouarzazate min 14 max 30

Agadir min 16 max 22

Essaouira min 15 max 21

Laâyoune min 17 max 33

Es-Semara min 16 max 36

Dakhla min 16 max 22

Aousserd min 21 max 39

Lagouira min 18 max 25

Midelt min 12 max 28

