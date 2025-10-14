Météo. Temps stable avec un ciel clair à peu nuageux sur le Royaume, ce mardi 14 octobre, avec des températures en hausse sur le sud

- Temps relativement chaud sur le Sud-est, les plaines à l’Ouest de l’Atlas et l’intérieur du Sud.
- Formations brumeuses ou bruines locales sur les plaines atlantiques Nord et Centre la matinée et la nuit.
- Temps stable avec ciel clair à peu nuageux le jour.
- Rafales de vent assez fortes sur le Sud de l’Oriental avec chasse-poussières locales.
- Température minimale de l’ordre de 08/14°C sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux et de 14/20°C partout ailleurs.
- Températures du jour en hausse sur le Sud.
- Mer peu agitée sur la Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit, belle à peu agitée au Nord de Larache et entre Tarfaya et Laâyoune, et peu agitée sur le reste du Littoral.
Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 14 octobre 2025:
– Oujda min 14 max 30
– Bouarfa min 15 max 30
– Al Hoceima min 17 max 24
– Tétouan min 17 max 24
– Sebta min 20 max 23
– Mellilia min 20 max 24
– Tanger min 19 max 27
– Kénitra min 16 max 25
– Rabat min 15 max 23
– Casablanca min 17 max 21
– El Jadida min 17 max 24
– Settat min 13 max 32
– Safi min 15 max 23
– Khouribga min 16 max 32
– Béni Mellal min 19 max 32
– Marrakech min 17 max 35
– Meknès min 17 max 31
– Fès min 17 max 33
– Ifrane min 13 max 25
– Taounate min 19 max 34
– Errachidia min 16 max 32
– Ouarzazate min 14 max 30
– Agadir min 16 max 22
– Essaouira min 15 max 21
– Laâyoune min 17 max 33
– Es-Semara min 16 max 36
– Dakhla min 16 max 22
– Aousserd min 21 max 39
– Lagouira min 18 max 25
– Midelt min 12 max 28