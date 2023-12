Météo. Temps froid, maximales en baisse sur la majeure partie du pays, ce lundi 18 décembre

-Temps assez froid à froid avec gelée sur les reliefs, les hauts plateaux, l’Oriental et le Sud-Est la matinée et la nuit.

-Ciel demeurant passagèrement nuageux avec gouttes éparses sur l’Oriental, la rive méditerranéenne et le Rif.

-Formations brumeuses locales sur les côtes Centre et le nord de l’Oriental.

-Rafales de vent assez fortes sur le sud avec chasse-sables assez fréquentes.

-Températures minimales de l’ordre de -05/01°C sur les hauts plateaux orientaux, l’Atlas et ses versants sud-est, de 01/08°C sur le Rif, les régions intérieures, le nord de l’Oriental, l’extrême sud-est et sur le nord-est des provinces sud et de 09/15°C sur le reste du pays.

Lire aussi : Alerte météo. Une vague de froid avec des températures entre -6 et 1°C du lundi au jeudi dans plusieurs provinces du Maroc

-Températures maximales en baisse sur la majeure partie du pays.

-Mer peu agitée à agitée en méditerranée et sur le Détroit, ainsi qu’au long du littoral atlantique.

Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 18 décembre 2023:

- Oujda: min 03°C; max 13°C

- Bouarfa: min 02°C; max 08°C

- Al Hoceima: min 07°C; max 16°C

- Tétouan: min 12°C; max 16°C

- Sebta: min 14°C; max 17°C

- Mellilia: min 09°C; max 14°C

- Tanger: min 13°C; max 18°C

- Kénitra: min 11°C; max 20°C

- Rabat: min 09°C; max 20°C

- Casablanca: min 11°C; max 20°C

- El Jadida: min 08°C; max 20°C

- Settat: min 05°C; max 18°C

- Safi: min 07°C; max 19°C

- Khouribga: min 05°C; max 17°C

- Béni Mellal: min 02°C; max 17°C

- Marrakech: min 07°C; max 18°C

- Meknès: min 07°C; max 17°C

- Fès: min 07°C; max 16°C

- Ifrane: min -02°C; max 11°C

- Taounate: min 06°C; max 17°C

- Errachidia: min 00°C; max 14°C

- Ouarzazate: min 02°C; max 14°C

- Agadir: min 12°C; max 20°C

- Essaouira: min 08°C; max 19°C

- Laâyoune: min 11°C; max 23°C

- Smara: min 10°C; max 20°C

- Dakhla: min 16°C; max 25°C

- Aousserd: min 12°C; max 21°C

- Lagouira: min 18°C; max 27°C

- Midelt: min -04°C; max 08°C.