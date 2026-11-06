Météo. Temps ensoleillé ou nuageux sur le Royaume ce vendredi 6 novembre

Un temps couvert est annoncé par la Direction générale de la météorologie ce vendredi 6 novembre.. DR

Temps assez chaud sur le Sud des provinces sahariennes.

- Ciel passagèrement nuageux sur l’Atlas avec ondées locales ou quelques gouttes de pluies et risque d’orage.

- Ciel peu à passagèrement nuageux sur le Sud de l’Oriental et le Sud-est avec ondées éparses.

- Nuages bas avec formations brumeuses ou bruine par endroits sur les côtes et les plaines atlantiques et sur la rive méditerranéenne.

- Rafales de vent modérées sur l’Atlas.

- Température minimale de l’ordre de 02/06°C sur l’Atlas, de 06/11°C sur le Rif, l’Oriental et les versants est de l’Atlas, de 17/22°C sur les provinces sahariennes et le Souss et de 11/16°C partout ailleurs.

- Température diurne en baisse sur le Sud-est, le Souss et le Nord-ouest des provinces sud et en hausse partout ailleurs.

- Mer belle en Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit et peu agitée le long du littoral.

Les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 06 novembre 2026:

- Oujda min 12 max 24

- Bouarfa min 10 max 20

- Al Hoceima min 13 max 20

- Tétouan min 12 max 21

- Sebta min 16 max 21

- Mellilia min 16 max 21

- Tanger min 15 max 24

- Kénitra min 12 max 28

- Rabat min 13 max 27

- Casablanca min 14 max 23

- El Jadida min 16 max 26

- Settat min 16 max 28

- Safi min 15 max 26

- Khouribga min 14 max 26

- Béni Mellal min 15 max 26

- Marrakech min 15 max 29

- Meknès min 13 max 27

- Fès min 14 max 26

- Ifrane min 08 max 17

- Taounate min 14 max 25

- Errachidia min 11 max 21

- Ouarzazate min 10 max 16

- Agadir min 19 max 29

- Essaouira min 18 max 23

- Laâyoune min 17 max 30

- Es Semara min 19 max 32

- Dakhla min 15 max 27

- Aousserd min 22 max 36

- Lagouira min 12 max 31

- Midelt min 09 max 20