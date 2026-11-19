La ville impériale de Meknès, située sur le plateau de Saïss entre les massifs du Rif et du Moyen Atlas. Elle tire son nom de la tribu amazighe Meknassa.

Ondées ou faibles pluies sur le Tangérois, le Loukkos, le Rif occidental, le Saïss et les plaines atlantiques nord.

– Nuages bas matinaux et nocturnes assez denses avec bruine ou formations brumeuses sur les côtes et les plaines atlantiques, les plateaux de Phosphates et d’Oulmès, les plaines à l’ouest de l’Atlas, le Souss, le nord des provinces sahariennes et le nord de l’Oriental.

– Rafales de vent modérées à assez fortes sur la Méditerranée, le Rif, l’est du Saïss et le nord de l’Oriental.

– Température minimale de l’ordre de 04/08°C sur l’Atlas, de 08/12°C sur le Rif, les versants est de l’Atlas et les Hauts Plateaux, de 20/25°C sur le sud des provinces sahariennes, de 16/20°C sur le nord de l’Oriental, les plaines atlantiques nord et centre et près des côtes, et de 12/16°C ailleurs.

– Température en légère hausse sur le sud des provinces sahariennes et le Sud-Est, et en baisse ailleurs.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le détroit, agitée à forte au nord de Tan-Tan et peu agitée au sud de Tan-Tan.

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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 19 novembre 2026:

– Oujda min 15 max 25

– Bouarfa min 12 max 23

– Al Hoceima min 13 max 21

– Tétouan min 11 max 19

– Sebta min 17 max 20

– Mellilia min 18 max 22

– Tanger min 13 max 20

– Kénitra min 15 max 21

– Rabat min 17 max 22

– Casablanca min 19 max 22

– El Jadida min 17 max 22

– Settat min 14 max 23

– Safi min 17 max 24

– Khouribga min 10 max 20

– Béni Mellal min 10 max 22

– Marrakech min 11 max 24

– Meknès min 13 max 23

– Fès min 13 max 23

– Ifrane min 09 max 16

– Taounate min 15 max 20

– Errachidia min 13 max 25

– Ouarzazate min 12 max 26

– Agadir min 15 max 21

– Essaouira min 15 max 24

– Laâyoune min 17 max 29

– Es-Semara min 15 max 29

– Dakhla min 14 max 29

– Aousserd min 22 max 37

– Lagouira min 21 max 31

– Midelt min 10 max 21.