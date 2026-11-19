Ondées ou faibles pluies sur le Tangérois, le Loukkos, le Rif occidental, le Saïss et les plaines atlantiques nord.
– Nuages bas matinaux et nocturnes assez denses avec bruine ou formations brumeuses sur les côtes et les plaines atlantiques, les plateaux de Phosphates et d’Oulmès, les plaines à l’ouest de l’Atlas, le Souss, le nord des provinces sahariennes et le nord de l’Oriental.
– Rafales de vent modérées à assez fortes sur la Méditerranée, le Rif, l’est du Saïss et le nord de l’Oriental.
– Température minimale de l’ordre de 04/08°C sur l’Atlas, de 08/12°C sur le Rif, les versants est de l’Atlas et les Hauts Plateaux, de 20/25°C sur le sud des provinces sahariennes, de 16/20°C sur le nord de l’Oriental, les plaines atlantiques nord et centre et près des côtes, et de 12/16°C ailleurs.
– Température en légère hausse sur le sud des provinces sahariennes et le Sud-Est, et en baisse ailleurs.
– Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le détroit, agitée à forte au nord de Tan-Tan et peu agitée au sud de Tan-Tan.
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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 19 novembre 2026:
– Oujda min 15 max 25
– Bouarfa min 12 max 23
– Al Hoceima min 13 max 21
– Tétouan min 11 max 19
– Sebta min 17 max 20
– Mellilia min 18 max 22
– Tanger min 13 max 20
– Kénitra min 15 max 21
– Rabat min 17 max 22
– Casablanca min 19 max 22
– El Jadida min 17 max 22
– Settat min 14 max 23
– Safi min 17 max 24
– Khouribga min 10 max 20
– Béni Mellal min 10 max 22
– Marrakech min 11 max 24
– Meknès min 13 max 23
– Fès min 13 max 23
– Ifrane min 09 max 16
– Taounate min 15 max 20
– Errachidia min 13 max 25
– Ouarzazate min 12 max 26
– Agadir min 15 max 21
– Essaouira min 15 max 24
– Laâyoune min 17 max 29
– Es-Semara min 15 max 29
– Dakhla min 14 max 29
– Aousserd min 22 max 37
– Lagouira min 21 max 31
– Midelt min 10 max 21.