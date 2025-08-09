Météo. Temps chaud sur l’ensemble du pays ce samedi 9 août, avec des vents forts sur les provinces sahariennes, les côtes Centre et le Tangérois

- Temps chaud à localement très chaud sur les plaines intérieures, le Souss, le Sud-Est et les provinces sahariennes.
- Averses orageuses par endroits sur les Haut et Moyen Atlas, le Rif et l’extrême Sud du pays.
- Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses sur les régions côtières Nord et Centre.
- Rafales de vent assez fortes sur les provinces sahariennes, les côtes Centre et le Tangérois.
- Température minimale de l’ordre de 27/32°C sur les extrêmes Sud-Est et Sud, de 23/29°C sur les plaines à l’Ouest de l’Atlas, le reste du Sud-Est et l’intérieur des provinces sud, de 12/18°C sur les Haut et Moyen Atlas et de 17/22°C sur le reste du pays.
- Température du jour en hausse en général.
- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, sur le Détroit et au nord de Mehdia et peu agitée à agitée au sud.
Lire aussi : Alerte météo. Vague de chaleur accompagnée de chergui et averses orageuses, de vendredi à mardi
Températures minimales et maximales prévues pour le samedi 9 août 2025:
— Oujda min 20 / max 36
— Bouarfa min 21 / max 37
— Al Hoceima min 22 / max 28
— Tétouan min 21 / max 28
— Sebta min 22 / max 25
— Mellilia min 22 / max 27
— Tanger min 22 / max 33
— Kénitra min 20 / max 32
— Rabat min 19 / max 29
— Casablanca min 19 / max 26
— El Jadida min 18 / max 28
— Settat min 17 / max 38
— Safi min 19 / max 38
— Khouribga min 23 / max 39
— Béni Mellal min 26 / max 43
— Marrakech min 24 / max 43
— Meknès min 22 / max 38
— Fès min 22 / max 40
— Ifrane min 18 / max 32
— Taounate min 24 / max 42
— Errachidia min 26 / max 39
— Ouarzazate min 23 / max 39
— Agadir min 26 / max 46
— Essaouira min 23 / max 35
— Laâyoune min 20 / max 47
— Es-Semara min 27 / max 46
— Dakhla min 20 / max 23
— Aousserd min 29 / max 46
— Lagouira min 20 / max 28
— Midelt min 20 / max 35