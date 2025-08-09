Météo. Temps chaud sur l’ensemble du pays ce samedi 9 août, avec des vents forts sur les provinces sahariennes, les côtes Centre et le Tangérois

Les dunes de l'Erg Chebbi s'étendant à perte de vue. (C.Serraj/Le360)

- Temps chaud à localement très chaud sur les plaines intérieures, le Souss, le Sud-Est et les provinces sahariennes.

- Averses orageuses par endroits sur les Haut et Moyen Atlas, le Rif et l’extrême Sud du pays.

- Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses sur les régions côtières Nord et Centre.

- Rafales de vent assez fortes sur les provinces sahariennes, les côtes Centre et le Tangérois.

- Température minimale de l’ordre de 27/32°C sur les extrêmes Sud-Est et Sud, de 23/29°C sur les plaines à l’Ouest de l’Atlas, le reste du Sud-Est et l’intérieur des provinces sud, de 12/18°C sur les Haut et Moyen Atlas et de 17/22°C sur le reste du pays.

- Température du jour en hausse en général.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, sur le Détroit et au nord de Mehdia et peu agitée à agitée au sud.

Températures minimales et maximales prévues pour le samedi 9 août 2025:

— Oujda min 20 / max 36

— Bouarfa min 21 / max 37

— Al Hoceima min 22 / max 28

— Tétouan min 21 / max 28

— Sebta min 22 / max 25

— Mellilia min 22 / max 27

— Tanger min 22 / max 33

— Kénitra min 20 / max 32

— Rabat min 19 / max 29

— Casablanca min 19 / max 26

— El Jadida min 18 / max 28

— Settat min 17 / max 38

— Safi min 19 / max 38

— Khouribga min 23 / max 39

— Béni Mellal min 26 / max 43

— Marrakech min 24 / max 43

— Meknès min 22 / max 38

— Fès min 22 / max 40

— Ifrane min 18 / max 32

— Taounate min 24 / max 42

— Errachidia min 26 / max 39

— Ouarzazate min 23 / max 39

— Agadir min 26 / max 46

— Essaouira min 23 / max 35

— Laâyoune min 20 / max 47

— Es-Semara min 27 / max 46

— Dakhla min 20 / max 23

— Aousserd min 29 / max 46

— Lagouira min 20 / max 28

— Midelt min 20 / max 35