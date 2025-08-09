Société

Météo. Temps chaud sur l’ensemble du pays ce samedi 9 août, avec des vents forts sur les provinces sahariennes, les côtes Centre et le Tangérois

Les dunes de l'Erg Chebbi s'étendant à perte de vue. (C.Serraj/Le360)

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 9 août 2025:

Par Le360 (avec MAP)
Le 09/08/2025 à 06h00

- Temps chaud à localement très chaud sur les plaines intérieures, le Souss, le Sud-Est et les provinces sahariennes.

- Averses orageuses par endroits sur les Haut et Moyen Atlas, le Rif et l’extrême Sud du pays.

- Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses sur les régions côtières Nord et Centre.

- Rafales de vent assez fortes sur les provinces sahariennes, les côtes Centre et le Tangérois.

- Température minimale de l’ordre de 27/32°C sur les extrêmes Sud-Est et Sud, de 23/29°C sur les plaines à l’Ouest de l’Atlas, le reste du Sud-Est et l’intérieur des provinces sud, de 12/18°C sur les Haut et Moyen Atlas et de 17/22°C sur le reste du pays.

- Température du jour en hausse en général.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, sur le Détroit et au nord de Mehdia et peu agitée à agitée au sud.

Lire aussi : Alerte météo. Vague de chaleur accompagnée de chergui et averses orageuses, de vendredi à mardi

Températures minimales et maximales prévues pour le samedi 9 août 2025:

Oujda min 20 / max 36

Bouarfa min 21 / max 37

Al Hoceima min 22 / max 28

Tétouan min 21 / max 28

Sebta min 22 / max 25

Mellilia min 22 / max 27

Tanger min 22 / max 33

Kénitra min 20 / max 32

Rabat min 19 / max 29

Casablanca min 19 / max 26

El Jadida min 18 / max 28

Settat min 17 / max 38

Safi min 19 / max 38

Khouribga min 23 / max 39

Béni Mellal min 26 / max 43

Marrakech min 24 / max 43

Meknès min 22 / max 38

Fès min 22 / max 40

Ifrane min 18 / max 32

Taounate min 24 / max 42

Errachidia min 26 / max 39

Ouarzazate min 23 / max 39

Agadir min 26 / max 46

Essaouira min 23 / max 35

Laâyoune min 20 / max 47

Es-Semara min 27 / max 46

Dakhla min 20 / max 23

Aousserd min 29 / max 46

Lagouira min 20 / max 28

Midelt min 20 / max 35

Par Le360 (avec MAP)
Le 09/08/2025 à 06h00
#DGM#Météo#Météorologie#températures#Climat

LEs contenus liés

Tourisme | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Tourisme

Un thé au Sahara: une balade dans la région Dakhla-Oued Eddahab

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Vacances au Maroc: quand les MRE doivent faire leurs comptes

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Un jour, une plage. Ep13. Ras El Ma (Cap de l’Eau), joyau méconnu de l’Oriental

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

The View Bouznika: revitalisation, régénération et plaisirs partagés face à l’Atlantique

Culture | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Culture

La médina de Fès inscrite au registre de l’ALECSO du patrimoine architectural et urbain

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Borj Saâdiyine, le point de ralliement estival sur la corniche de Larache

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Haut Atlas: la chaleur d’août stimule le tourisme de montagne à Siti Fatma

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Alerte météo. Vague de chaleur accompagnée de chergui et averses orageuses, de vendredi à mardi

Articles les plus lus

1
Gouvernement Akhannouch: destinations estivales, entre fiefs, plages et secrets bien gardés
2
Nouvelles mesures de Macron contre l’Algérie: sous le choc, le régime d’Alger balbutie
3
France-Algérie: le détail des mesures décrétées par Macron contre le régime d’Alger
4
Tebboune ou la diplomatie de l’esbroufe pour masquer l’isolement de l’Algérie
5
Quand un aveugle attaque le Maroc…
6
Kamel Daoud et Christophe Gleizes: les autres otages de l’Algérie
7
Très Cher Maroc!
8
La rocade Sud-Ouest de Casablanca s’offre un nouveau visage
Revues de presse

Voir plus