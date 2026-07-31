Météo. Temps chaud sur la majeure partie du Royaume ce vendredi 31 juillet, avec des averses sur les montagnes

Marrakech a succédé à Fès comme capitale sous l’impulsion du sultan almoravide Youssef Ibn Tachfin en 1062. La ville des 7 Saints a été le siège des dynasties almoravide, almohade et saadienne.

Temps chaud sur la vallée de la Moulouya, le Saïss, les plaines atlantiques nord et centre, les plaines à l’ouest de l’Atlas, le Souss, le Sud-Est et les provinces sahariennes.

– Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses par endroits près des côtes.

– Instabilité orageuse avec ondées et averses locales sur les Hauts Plateaux orientaux, le Saïss, le Rif, l’Atlas et ses versants est, les plaines à l’ouest de l’Atlas et le sud du pays.

– Rafales de vent localement assez fortes sur l’Atlas et ses versants est, l’Oriental, les plaines à l’ouest de l’Atlas et les provinces du Sud, avec des chasse-poussières locales.

– Température minimale de l’ordre de 30/36°C sur Chiadma, le Souss, le Sud-Est, les plateaux de Phosphates et le nord des provinces du Sud, de 18/24°C sur l’Atlas, le nord du Rif, le Tangérois, les côtes atlantiques et leurs régions voisines, et de 24/30°C partout ailleurs.

– Température maximale en hausse sur les côtes atlantiques et méditerranéennes, les plaines nord et centre, la vallée de la Moulouya ainsi que le nord et le sud de l’Oriental, et en baisse ailleurs.

– Mer belle en Méditerranée et sur le détroit, belle à peu agitée au nord de Larache et peu agitée à agitée au sud de Larache.

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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 31 juillet 2026:

– Oujda min 24 max 42

– Bouarfa min 23 max 40

– Al Hoceima min 25 max 26

– Tétouan min 21 max 32

– Sebta min 21 max 25

– Mellilia min 22 max 26

– Tanger min 22 max 33

– Kénitra min 23 max 32

– Rabat min 21 max 29

– Casablanca min 22 max 28

– El Jadida min 22 max 28

– Settat min 21 max 44

– Safi min 20 max 41

– Khouribga min 27 max 43

– Béni Mellal min 28 max 41

– Marrakech min 29 max 47

– Meknès min 27 max 43

– Fès min 26 max 43

– Ifrane min 21 max 33

– Taounate min 28 max 43

– Errachidia min 30 max 41

– Ouarzazate min 26 max 40

– Agadir min 26 max 48

– Essaouira min 22 max 34

– Laâyoune min 19 max 37

– Es-Semara min 29 max 47

– Dakhla min 16 max 31

– Aousserd min 28 max 41

– Lagouira min 19 max 28

– Midelt min 22 max 33.