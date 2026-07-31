Société

Météo. Temps chaud sur la majeure partie du Royaume ce vendredi 31 juillet, avec des averses sur les montagnes

Marrakech a succédé à Fès comme capitale sous l’impulsion du sultan almoravide Youssef Ibn Tachfin en 1062. La ville des 7 Saints a été le siège des dynasties almoravide, almohade et saadienne.

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 31 juillet 2026:

Par Le360 (avec MAP)
Le 31/07/2026 à 05h58

Temps chaud sur la vallée de la Moulouya, le Saïss, les plaines atlantiques nord et centre, les plaines à l’ouest de l’Atlas, le Souss, le Sud-Est et les provinces sahariennes.

– Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses par endroits près des côtes.

– Instabilité orageuse avec ondées et averses locales sur les Hauts Plateaux orientaux, le Saïss, le Rif, l’Atlas et ses versants est, les plaines à l’ouest de l’Atlas et le sud du pays.

– Rafales de vent localement assez fortes sur l’Atlas et ses versants est, l’Oriental, les plaines à l’ouest de l’Atlas et les provinces du Sud, avec des chasse-poussières locales.

– Température minimale de l’ordre de 30/36°C sur Chiadma, le Souss, le Sud-Est, les plateaux de Phosphates et le nord des provinces du Sud, de 18/24°C sur l’Atlas, le nord du Rif, le Tangérois, les côtes atlantiques et leurs régions voisines, et de 24/30°C partout ailleurs.

– Température maximale en hausse sur les côtes atlantiques et méditerranéennes, les plaines nord et centre, la vallée de la Moulouya ainsi que le nord et le sud de l’Oriental, et en baisse ailleurs.

– Mer belle en Méditerranée et sur le détroit, belle à peu agitée au nord de Larache et peu agitée à agitée au sud de Larache.

Lire aussi : Alerte météo. Vague de chaleur, temps chaud et averses orageuses de jeudi à samedi dans plusieurs provinces

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 31 juillet 2026:

Oujda min 24 max 42

Bouarfa min 23 max 40

Al Hoceima min 25 max 26

Tétouan min 21 max 32

Sebta min 21 max 25

Mellilia min 22 max 26

Tanger min 22 max 33

Kénitra min 23 max 32

Rabat min 21 max 29

Casablanca min 22 max 28

El Jadida min 22 max 28

Settat min 21 max 44

Safi min 20 max 41

Khouribga min 27 max 43

Béni Mellal min 28 max 41

Marrakech min 29 max 47

Meknès min 27 max 43

Fès min 26 max 43

Ifrane min 21 max 33

Taounate min 28 max 43

Errachidia min 30 max 41

Ouarzazate min 26 max 40

Agadir min 26 max 48

Essaouira min 22 max 34

Laâyoune min 19 max 37

Es-Semara min 29 max 47

Dakhla min 16 max 31

Aousserd min 28 max 41

Lagouira min 19 max 28

Midelt min 22 max 33.

Par Le360 (avec MAP)
Le 31/07/2026 à 05h58
#DGM#Météo#Météorologie#Climat#températures

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