Météo. Temps assez froid sur les hauteurs ce dimanche 7 décembre, avec des nuages sur de nombreuses régions

- Temps assez froid sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux, avec gelée locale la matinée et la nuit.
- Nuages bas assez denses avec formations brumeuses ou bruines par endroits la matinée et la nuit sur les plaines et les côtes nord et centre.
- Temps passagèrement nuageux sur le Centre et les provinces sud, avec ondées ou gouttes éparses.
- Rafales assez fortes sur les provinces sud avec chasse-poussières locales.
- Température minimale de l’ordre de -3/3°C sur l’Atlas, le Rif, les versants sud-est et les Hauts plateaux, de 10/16°C sur le Sud et de 5/10°C partout ailleurs.
- Températures maximales en légère baisse sur le sud du pays.
- Mer belle à localement peu agitée en Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit, agitée à forte entre Larache et Tarfaya et peu agitée à agitée au Nord de Larache et au Sud de Tarfaya.
Lire aussi : Alerte sur une invasion de criquets pèlerins dans le sud du Maroc
Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour dimanche 7 décembre 2025:
— Oujda min 6 max 22
— Bouarfa min 3 max 18
— Al Hoceima min 9 max 19
— Tétouan min 10 max 20
— Sebta min 12 max 16
— Mellilia min 9 max 19
— Tanger min 12 max 16
— Kénitra min 11 max 16
— Rabat min 9 max 17
— Casablanca min 8 max 18
— El Jadida min 10 max 20
— Settat min 5 max 22
— Safi min 5 max 24
— Khouribga min 7 max 20
— Béni Mellal min 8 max 21
— Marrakech min 5 max 23
— Meknès min 3 max 19
— Fès min 3 max 19
— Ifrane min 3 max 13
— Taounate min 6 max 20
— Errachidia min 1 max 18
— Ouarzazate min -2 max 18
— Agadir min 10 max 25
— Essaouira min 10 max 25
— Laâyoune min 13 max 26
— Es-Semara min 14 max 22
— Dakhla min 13 max 26
— Aousserd min 12 max 16
— Lagouira min 16 max 24
— Midelt min 0 max 16