Météo. Temps assez froid sur les hauteurs ce dimanche 7 décembre, avec des nuages sur de nombreuses régions

Taza, vue sur la ville nouvelle, depuis les escaliers Bab Jemâa et Taza-Haut. Cette ville de l'Oriental, fondée au Xe siècle par les Berbères de la tribu Meknassa, s'étend jusqu'à l'oued Larbaâ. Almohades, Mérinides, puis Alaouites s'en emparent.

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour dimanche 7 décembre 2025:

Par Le360 (avec MAP)
Le 07/12/2025 à 05h52

- Temps assez froid sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux, avec gelée locale la matinée et la nuit.

- Nuages bas assez denses avec formations brumeuses ou bruines par endroits la matinée et la nuit sur les plaines et les côtes nord et centre.

- Temps passagèrement nuageux sur le Centre et les provinces sud, avec ondées ou gouttes éparses.

- Rafales assez fortes sur les provinces sud avec chasse-poussières locales.

- Température minimale de l’ordre de -3/3°C sur l’Atlas, le Rif, les versants sud-est et les Hauts plateaux, de 10/16°C sur le Sud et de 5/10°C partout ailleurs.

- Températures maximales en légère baisse sur le sud du pays.

- Mer belle à localement peu agitée en Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit, agitée à forte entre Larache et Tarfaya et peu agitée à agitée au Nord de Larache et au Sud de Tarfaya.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour dimanche 7 décembre 2025:

Oujda min 6 max 22

Bouarfa min 3 max 18

Al Hoceima min 9 max 19

Tétouan min 10 max 20

Sebta min 12 max 16

Mellilia min 9 max 19

Tanger min 12 max 16

Kénitra min 11 max 16

Rabat min 9 max 17

Casablanca min 8 max 18

El Jadida min 10 max 20

Settat min 5 max 22

Safi min 5 max 24

Khouribga min 7 max 20

Béni Mellal min 8 max 21

Marrakech min 5 max 23

Meknès min 3 max 19

Fès min 3 max 19

Ifrane min 3 max 13

Taounate min 6 max 20

Errachidia min 1 max 18

Ouarzazate min -2 max 18

Agadir min 10 max 25

Essaouira min 10 max 25

Laâyoune min 13 max 26

Es-Semara min 14 max 22

Dakhla min 13 max 26

Aousserd min 12 max 16

Lagouira min 16 max 24

Midelt min 0 max 16

