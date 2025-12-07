Météo. Temps assez froid sur les hauteurs ce dimanche 7 décembre, avec des nuages sur de nombreuses régions

Taza, vue sur la ville nouvelle, depuis les escaliers Bab Jemâa et Taza-Haut. Cette ville de l'Oriental, fondée au Xe siècle par les Berbères de la tribu Meknassa, s'étend jusqu'à l'oued Larbaâ. Almohades, Mérinides, puis Alaouites s'en emparent. . DR

- Temps assez froid sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux, avec gelée locale la matinée et la nuit.

- Nuages bas assez denses avec formations brumeuses ou bruines par endroits la matinée et la nuit sur les plaines et les côtes nord et centre.

- Temps passagèrement nuageux sur le Centre et les provinces sud, avec ondées ou gouttes éparses.

- Rafales assez fortes sur les provinces sud avec chasse-poussières locales.

- Température minimale de l’ordre de -3/3°C sur l’Atlas, le Rif, les versants sud-est et les Hauts plateaux, de 10/16°C sur le Sud et de 5/10°C partout ailleurs.

- Températures maximales en légère baisse sur le sud du pays.

- Mer belle à localement peu agitée en Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit, agitée à forte entre Larache et Tarfaya et peu agitée à agitée au Nord de Larache et au Sud de Tarfaya.

Lire aussi : Alerte sur une invasion de criquets pèlerins dans le sud du Maroc

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour dimanche 7 décembre 2025:

— Oujda min 6 max 22

— Bouarfa min 3 max 18

— Al Hoceima min 9 max 19

— Tétouan min 10 max 20

— Sebta min 12 max 16

— Mellilia min 9 max 19

— Tanger min 12 max 16

— Kénitra min 11 max 16

— Rabat min 9 max 17

— Casablanca min 8 max 18

— El Jadida min 10 max 20

— Settat min 5 max 22

— Safi min 5 max 24

— Khouribga min 7 max 20

— Béni Mellal min 8 max 21

— Marrakech min 5 max 23

— Meknès min 3 max 19

— Fès min 3 max 19

— Ifrane min 3 max 13

— Taounate min 6 max 20

— Errachidia min 1 max 18

— Ouarzazate min -2 max 18

— Agadir min 10 max 25

— Essaouira min 10 max 25

— Laâyoune min 13 max 26

— Es-Semara min 14 max 22

— Dakhla min 13 max 26

— Aousserd min 12 max 16

— Lagouira min 16 max 24

— Midelt min 0 max 16