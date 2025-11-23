COP30: un accord modeste adopté à Belém, sans sortie des énergies fossiles

Photo de famille des principaux émissaires des pays participant à la COP30, à Belém ay Brésil.

Le Brésil espérait un symbole en Amazonie, il a réussi à montrer que la coopération climatique n’était pas morte, alors que les batailles douanières et les guerres ont pris le pas politiquement sur le climat pour de nombreux gouvernements. Les États-Unis étaient le seul grand pays absent à Belém.

«La communauté internationale avait le choix: continuer ou abandonner. Nous avons choisi la première option», s’est félicité Luiz Inacio Lula da Silva, depuis le G20 à Johannesburg, affirmant que «le multilatéralisme a(vait) gagné».

L’ambiance à Belém est moins euphorique, où les Européens ont admis avoir préféré un compromis décevant à l’implosion du principal forum de coopération mondiale sur le climat.

«Nous ne cacherons pas que nous aurions préféré avoir davantage», a déclaré le commissaire européen Wopke Hoekstra, visiblement épuisé par la dernière nuit de négociations. «Je sais que c’est un peu intangible, mais faire les choses ensemble a une énorme valeur».

Lula n’a pas pu aller jusqu’à convaincre les pays pétroliers du Nord et du Sud et les économies émergentes d’envoyer un message collectif ambitieux pour accélérer la sortie des énergies fossiles.

Le texte adopté par consensus des 194 pays membres de l’accord de Paris et l’Union européenne ne fait qu’une référence non explicite à la sortie des énergies fossiles, en rappelant la décision de la COP28 à Dubaï.

The energy, enthusiasm & dedication volunteers, @UNFCCC & @UN colleagues have brought to #COP30 fills me with pride.



A heartfelt thank you to everyone who has worked so hard for their contributions to making a COP possible in the Amazon. pic.twitter.com/pKybo8iQgy — António Guterres (@antonioguterres) November 23, 2025

Les pays en développement ont obtenu un appel à tripler l’aide financière pour leur adaptation à un climat plus violent à l’horizon 2035, qui était la «ligne rouge» des plus pauvres d’entre eux.

Pour la Chine, la COP30 est un «succès dans une situation très difficile», a dit à l’AFP son négociateur Li Gao.

L’Inde, l’Afrique du Sud, la Russie ont aussi loué les travaux de la COP30.

Pékin et ses alliés des économies émergentes ont arraché une première dans les négociations climatiques: la COP institue un «dialogue» sur le commerce mondial, en lien avec le climat. Une allusion aux critiques contre les taxes carbone aux frontières, notamment européennes.

Une expérience amazonienne

Comme promis par Lula, les dizaines de milliers de délégués, observateurs, militants, lobbyistes et journalistes ont pendant deux semaines vu, entendu et ressenti l’Amazonie.

Fonds pour les forêts, efforts pour réduire la pollution carbone, "dialogue"... Les principaux résultats de la COP30https://t.co/eplOZwU1bd pic.twitter.com/dLK9UzNUwW — BFMTV (@BFMTV) November 22, 2025

Ils ont vécu dans cette grande ville bétonnée de Belém, aux portes de la plus grande forêt tropicale du monde. La chaleur accablante, moite. Le vacarme du tonnerre et les brutales averses tropicales, chaque après-midi, cognant sur les tentes climatisées installées pour la conférence.

Les fuites d’eau n’ont pas été le plus grand problème logistique. Un incendie s’est déclaré jeudi, intoxiquant plusieurs personnes.

Des dollars

Plus de trois décennies après le sommet de la Terre à Rio, dix ans après l’accord de Paris sur le climat, l’humanité continue à brûler chaque année davantage de pétrole, de charbon et de gaz pour générer de l’électricité, se chauffer ou se déplacer.

De Tuvalu, dont les habitants se préparent à émigrer en Australie face à la montée du Pacifique, à la Jamaïque, frappée par l’ouragan le plus puissant dans l’Atlantique depuis près d’un siècle, les pays les plus menacés sont choqués de ces records et de la réponse apathique du monde.

Ils supplient les grandes économies de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre beaucoup plus vite pour contenir le réchauffement de demain. Et demandent davantage de dons et de prêts pour s’adapter aujourd’hui.

COP30 seals uneasy climate deal that sidesteps fossil fuels https://t.co/fiqzSk8McS https://t.co/fiqzSk8McS — Reuters (@Reuters) November 22, 2025

Les promesses financières de samedi sont une demi-victoire pour eux.

Du pétrole

Le président brésilien octogénaire se voulait un pont entre Sud et Nord, avec une ligne centrale sur le pétrole. Il a assumé d’avoir accordé un permis d’exploration pétrolière au large de l’Amazonie juste avant la COP30.

Mais il a lui-même relevé les attentes en appelant à une «feuille de route» pour la sortie des énergies fossiles. Ce qui a donné de l’élan au camp anti-fossiles.

Le match de Dubaï s’est donc rejoué à Belém, mais cette fois, l’Arabie saoudite, l’Inde, la Russie et d’autres pays producteurs de pétrole n’ont eu aucune envie de céder le moindre pouce. La ministre française les a désignés nommément.

🌍🇧🇷 COP30 à Belém: un accord minimal validé, quelles limites et avancées du texte pour le climat? https://t.co/2SSkztivF0 — Le journal Afrique TV5MONDE (@JTAtv5monde) November 22, 2025

L’Europe, la Colombie et des pays d’Amérique centrale et du Sud, des États insulaires, le Kenya espéraient un texte créant une «feuille de route» pour sortir des fossiles. En vain.

Des degrés

La «COP de la vérité» aura au moins permis d’acter que le premier objectif de l’accord de Paris, moteur de la coopération climatique, est un échec: le monde ne va pas réussir à limiter le réchauffement à 1,5°C par rapport au XIXème siècle.

Les onze dernières années ont été les onze plus chaudes jamais mesurées sur Terre.

L’humanité doit se reprendre pour que le dépassement soit le plus court possible, ont enjoint l’ONU et le président du Giec à la COP30. Mais cela pourrait se compter en décennies.

Le peuple

Le Brésil a en revanche tenu parole: sa COP a bien été celle «des peuples».

Adaptation au changement climatique, énergies fossiles, forêts tropicales... Ce qu'il faut retenir de la COP30 après l'accord trouvé à Belém https://t.co/vXQUqYR5Ih — franceinfo (@franceinfo) November 22, 2025

Des dizaines de milliers de militants du climat, d’autochtones, de syndicalistes et autres sympathisants ont manifesté pacifiquement dans les rues de Belém le 15 novembre.

La société civile ne l’avait pas fait depuis Glasgow en 2021. Les ONG craignaient des arrestations arbitraires si elles manifestaient à l’extérieur des trois conférences climatiques suivantes, en Égypte, aux Émirats et en Azerbaïdjan.

Comme une vitrine de la démocratie brésilienne, le président de la COP30 a interrompu ses négociations pour parlementer plusieurs heures avec des manifestants indigènes qui avaient bloqué l’entrée du site la première semaine.

La photo d’André Correa do Lago portant dans ses bras un bébé autochtone a fait le tour du monde.

Mais l’incendie qui a éclaté et la frustration européenne resteront comme d’autres images de la première COP amazonienne.