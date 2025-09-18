Société

Météo. Temps assez chaud sur le Royaume ce jeudi 18 septembre, avec des averses attendues sur l'Atlas

Tafraout, à 107 km de Tiznit. Perché à 1.200 mètres d'altitude dans l'Anti-Atlas, ce village de 6.500 habitants est la "capitale" de la célèbre tribu des Ammeln, dont les membres sont très connus pour leur sens des affaires et leur dynamisme commercial. 

Tafraout, à 107 km de Tiznit. Perché à 1.200 mètres d'altitude dans l'Anti-Atlas, ce village de 6.500 habitants est la capitale de la célèbre tribu des Ammeln, décrite dans l'histoire pour son dynamisme commercial. DR

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 18 septembre 2025:

Temps assez chaud sur les plaines à l’Ouest de l’Atlas, le Saïss, le Souss, le Sud-Est et les provinces sahariennes.

– Nuages bas avec formations brumeuses ou bruines locales par endroits sur les côtes Nord et Centre et l’Est de la Méditerranée, la matinée et la nuit.

– Nuages instables avec averses orageuses par endroit sur le Haut et le Moyen Atlas.

– Ondées sur le Rif, les plateaux de phosphates et d’Oulmès.

– Rafales de vent assez fortes sur la région de Tanger et l’Ouest des provinces sahariennes.

– Température minimale de l’ordre de 26/32 °C sur le Saïss, le Souss, le Sud-Est et l’intérieur des provinces Sud, de 11/20 °C sur les reliefs de l’Atlas et près des côtes et de 20/26 °C partout ailleurs.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit, peu agitée à agitée entre Cap Spartel et Dakhla et peu agitée à agitée devenant agitée ailleurs.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 18 septembre 2025 :

Oujda min 19 max 37

Bouarfa min 21 max 36

Al Hoceima min 20 max 24

Tétouan min 20 max 25

Sebta min 22 max 24

Mellilia min 21 max 26

Tanger min 22 max 29

Kénitra min 20 max 34

Rabat min 19 max 30

Casablanca min 20 max 30

El Jadida min 19 max 26

Settat min 24 max 40

Safi min 20 max 38

Khouribga min 23 max 39

Béni Mellal min 25 max 39

Marrakech min 25 max 41

Meknès min 25 max 39

Fès min 25 max 40

Ifrane min 17 max 27

Taounate min 28 max 41

Errachidia min 25 max 36

Ouarzazate min 19 max 35

Agadir min 24 max 36

Essaouira min 21 max 27

Laâyoune min 25 max 40

Es-Semara min 28 max 43

Dakhla min 20 max 30

Aousserd min 28 max 45

Lagouira min 21 max 29

Midelt min 20 max 31.

