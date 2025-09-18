Météo. Temps assez chaud sur le Royaume ce jeudi 18 septembre, avec des averses attendues sur l’Atlas

Temps assez chaud sur les plaines à l’Ouest de l’Atlas, le Saïss, le Souss, le Sud-Est et les provinces sahariennes.
– Nuages bas avec formations brumeuses ou bruines locales par endroits sur les côtes Nord et Centre et l’Est de la Méditerranée, la matinée et la nuit.
– Nuages instables avec averses orageuses par endroit sur le Haut et le Moyen Atlas.
– Ondées sur le Rif, les plateaux de phosphates et d’Oulmès.
– Rafales de vent assez fortes sur la région de Tanger et l’Ouest des provinces sahariennes.
– Température minimale de l’ordre de 26/32 °C sur le Saïss, le Souss, le Sud-Est et l’intérieur des provinces Sud, de 11/20 °C sur les reliefs de l’Atlas et près des côtes et de 20/26 °C partout ailleurs.
– Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit, peu agitée à agitée entre Cap Spartel et Dakhla et peu agitée à agitée devenant agitée ailleurs.
Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 18 septembre 2025 :
– Oujda min 19 max 37
– Bouarfa min 21 max 36
– Al Hoceima min 20 max 24
– Tétouan min 20 max 25
– Sebta min 22 max 24
– Mellilia min 21 max 26
– Tanger min 22 max 29
– Kénitra min 20 max 34
– Rabat min 19 max 30
– Casablanca min 20 max 30
– El Jadida min 19 max 26
– Settat min 24 max 40
– Safi min 20 max 38
– Khouribga min 23 max 39
– Béni Mellal min 25 max 39
– Marrakech min 25 max 41
– Meknès min 25 max 39
– Fès min 25 max 40
– Ifrane min 17 max 27
– Taounate min 28 max 41
– Errachidia min 25 max 36
– Ouarzazate min 19 max 35
– Agadir min 24 max 36
– Essaouira min 21 max 27
– Laâyoune min 25 max 40
– Es-Semara min 28 max 43
– Dakhla min 20 max 30
– Aousserd min 28 max 45
– Lagouira min 21 max 29
– Midelt min 20 max 31.