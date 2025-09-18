Météo. Temps assez chaud sur le Royaume ce jeudi 18 septembre, avec des averses attendues sur l’Atlas

Tafraout, à 107 km de Tiznit. Perché à 1.200 mètres d'altitude dans l'Anti-Atlas, ce village de 6.500 habitants est la capitale de la célèbre tribu des Ammeln, décrite dans l'histoire pour son dynamisme commercial. DR

Temps assez chaud sur les plaines à l’Ouest de l’Atlas, le Saïss, le Souss, le Sud-Est et les provinces sahariennes.

– Nuages bas avec formations brumeuses ou bruines locales par endroits sur les côtes Nord et Centre et l’Est de la Méditerranée, la matinée et la nuit.

– Nuages instables avec averses orageuses par endroit sur le Haut et le Moyen Atlas.

– Ondées sur le Rif, les plateaux de phosphates et d’Oulmès.

– Rafales de vent assez fortes sur la région de Tanger et l’Ouest des provinces sahariennes.

– Température minimale de l’ordre de 26/32 °C sur le Saïss, le Souss, le Sud-Est et l’intérieur des provinces Sud, de 11/20 °C sur les reliefs de l’Atlas et près des côtes et de 20/26 °C partout ailleurs.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit, peu agitée à agitée entre Cap Spartel et Dakhla et peu agitée à agitée devenant agitée ailleurs.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 18 septembre 2025 :

– Oujda min 19 max 37

– Bouarfa min 21 max 36

– Al Hoceima min 20 max 24

– Tétouan min 20 max 25

– Sebta min 22 max 24

– Mellilia min 21 max 26

– Tanger min 22 max 29

– Kénitra min 20 max 34

– Rabat min 19 max 30

– Casablanca min 20 max 30

– El Jadida min 19 max 26

– Settat min 24 max 40

– Safi min 20 max 38

– Khouribga min 23 max 39

– Béni Mellal min 25 max 39

– Marrakech min 25 max 41

– Meknès min 25 max 39

– Fès min 25 max 40

– Ifrane min 17 max 27

– Taounate min 28 max 41

– Errachidia min 25 max 36

– Ouarzazate min 19 max 35

– Agadir min 24 max 36

– Essaouira min 21 max 27

– Laâyoune min 25 max 40

– Es-Semara min 28 max 43

– Dakhla min 20 max 30

– Aousserd min 28 max 45

– Lagouira min 21 max 29

– Midelt min 20 max 31.