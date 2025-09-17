Société

Météo. Temps assez chaud dans l’ensemble mercredi 17 septembre avec des orages sur les hauteurs

La plage de Badis

La plage de Badis . DR

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 17 septembre 2025:

- Temps assez chaud sur les plaines à l’Ouest de l’Atlas, le Saiss, le Souss, le Sud-Est et les provinces sahariennes.

- Nuages bas avec formations brumeuses ou bruines locales par endroits sur les côtes Nord et Centre et l’Est de la méditerranée la matinée et la nuit.

- Nuages instables avec averses orageuses locales sur le haut et le moyen Atlas et l’intérieur du Souss.

- Ondées et orages sur le Rif et les versants Sud-Est.

- Rafales de vent assez fortes sur la région de Tanger, l’Atlas et le Sud des provinces sahariennes.

- Température minimale de l’ordre de 24/28°C sur le Saiss, les plaines intérieures, le Souss, le Sud-Est et l’intérieur des provinces du Sud et de 15/24°C partout ailleurs.

- Température du jour en hausse sur les plaines Nord et Centre, le Sud-Est et le Nord des provinces sahariennes et en baisse à stationnaire ailleurs.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, agitée entre Casablanca et Tan-Tan et peu agitée sur le reste du littoral atlantique.

Températures minimales et maximales prévues pour le mercredi 17 septembre 2025:

Oujda min 19 max 36

Bouarfa min 19 max 35

Al Hoceima min 21 max 29

Tétouan min 21 max 25

Sebta min 21 max 26

Mellilia min 21 max 25

Tanger min 22 max 29

Kénitra min 20 max 28

Rabat min 19 max 28

Casablanca min 20 max 28

El Jadida min 19 max 26

Settat min 22 max 37

Safi min 19 max 37

Khouribga min 22 max 39

Béni Mellal min 25 max 38

Marrakech min 25 max 39

Meknès min 24 max 38

Fès min 23 max 39

Ifrane min 18 max 29

Taounate min 26 max 40

Errachidia min 23 max 33

Ouarzazate min 19 max 30

Agadir min 22 max 35

Essaouira min 20 max 22

Laâyoune min 22 max 40

Es-Semara min 26 max 40

Dakhla min 21 max 28

Aousserd min 25 max 40

Lagouira min 20 max 31

Midelt min 17 max 32

