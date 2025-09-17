Météo. Temps assez chaud dans l’ensemble mercredi 17 septembre avec des orages sur les hauteurs

- Temps assez chaud sur les plaines à l’Ouest de l’Atlas, le Saiss, le Souss, le Sud-Est et les provinces sahariennes.
- Nuages bas avec formations brumeuses ou bruines locales par endroits sur les côtes Nord et Centre et l’Est de la méditerranée la matinée et la nuit.
- Nuages instables avec averses orageuses locales sur le haut et le moyen Atlas et l’intérieur du Souss.
- Ondées et orages sur le Rif et les versants Sud-Est.
- Rafales de vent assez fortes sur la région de Tanger, l’Atlas et le Sud des provinces sahariennes.
- Température minimale de l’ordre de 24/28°C sur le Saiss, les plaines intérieures, le Souss, le Sud-Est et l’intérieur des provinces du Sud et de 15/24°C partout ailleurs.
- Température du jour en hausse sur les plaines Nord et Centre, le Sud-Est et le Nord des provinces sahariennes et en baisse à stationnaire ailleurs.
- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, agitée entre Casablanca et Tan-Tan et peu agitée sur le reste du littoral atlantique.
Températures minimales et maximales prévues pour le mercredi 17 septembre 2025:
– Oujda min 19 max 36
– Bouarfa min 19 max 35
– Al Hoceima min 21 max 29
– Tétouan min 21 max 25
– Sebta min 21 max 26
– Mellilia min 21 max 25
– Tanger min 22 max 29
– Kénitra min 20 max 28
– Rabat min 19 max 28
– Casablanca min 20 max 28
– El Jadida min 19 max 26
– Settat min 22 max 37
– Safi min 19 max 37
– Khouribga min 22 max 39
– Béni Mellal min 25 max 38
– Marrakech min 25 max 39
– Meknès min 24 max 38
– Fès min 23 max 39
– Ifrane min 18 max 29
– Taounate min 26 max 40
– Errachidia min 23 max 33
– Ouarzazate min 19 max 30
– Agadir min 22 max 35
– Essaouira min 20 max 22
– Laâyoune min 22 max 40
– Es-Semara min 26 max 40
– Dakhla min 21 max 28
– Aousserd min 25 max 40
– Lagouira min 20 max 31
– Midelt min 17 max 32